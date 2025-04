Braquage de Kim Kardashian : au premier jour du procès, la plupart des 10 accusés nient les faits

Le procès du braquage de Kim Kardashian, survenu en octobre 2016 au coeur de la capitale, a commencé ce lundi 28 avril devant la cour d’assises de Paris. Au cours de cette première journée, la majorité des accusés, au nombre de 10, n’ont pas reconnu les faits.

Le feuilleton risque d’être long. Neuf ans après le braquage et la séquestration de la star américaine, Kim Kardashian, survenu dans la soirée du 3 octobre 2026 alors qu’elle était venue à Paris en marge de la Fashion week, la cour d’assises de Paris s’est penchée, dès ce lundi 28 avril et jusqu’au vendredi 23 mai prochain, sur cette affaire.

Au cours de ces quatre semaines de procès, neuf hommes et une femme devront répondre des faits reprochés. Et force est de constater qu'à l'issue de cette première journée, la majorité des accusés ne les ont pas reconnu, à commencer par Aomar Aït Khedache. Ce dernier, sourd, a répondu «Non» sur une feuille blanche à la question posée par le président : «reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés».

L’homme de presque 69 ans est accusé notamment d’avoir «frauduleusement soustrait notamment des bijoux et du numéraire au préjudice de Kimberley Kardashian» et d’avoir enlevé et séquestré la star américaine ainsi que le réceptionniste de l’établissement dans lequel elle séjournait, Abderrahmane O.. Des accusations qu’il a niées ce lundi.

Son fils, Harminy, figure également sur le banc des accusés. Cet homme de 38 ans est jugé pour les mêmes faits reprochés à Aomar, mais aussi pour avoir «acquis et détenu sans autorisation une ou plusieurs armes munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B, en l'espèce des munitions de calibre 9 mm». Interrogé, Harminy Aït Khedache a dit ne pas être au courant de tous ces faits qui lui sont reprochés. «Je m’expliquerai durant le procès», a-t-il ajouté.

François Delaporte, 3e mis en cause dans cette affaire, a nié également sa participation dans le braquage de Kim Kardashian, reconnaissant seulement la fourniture de faux documents au nom de Pascal Larbi, une des victimes dans cette affaire. «Je reconnais la possession des faux documents. Je ne reconnais pas l’association de malfaiteurs», a-t-il dit.

Un père et son fils parmi les accusés

Didier Dubreucq, poursuivi «notamment pour l’enlèvement et la séquestration de Kim Kardashian et d’Abderrahmane O., ainsi que pour la détention d’une ou plusieurs armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A (un fusil d’assaut) et de catégorie B (canon d’arme, une culasse, diverses pièces métallique dont un chargeur courbe et des munitions de calibre 7,62 mm)», a également nié les infractions. «Je ne reconnais rien du tout», a-t-il répondu à la question posée.

Florus Heroui, barman de 52 ans, comparaît pour trois chefs d’accusation dont l’enlèvement et la séquestration de la star américaine ainsi que l’acquisition et la détention «sans autorisation d’ une ou plusieurs armes, munitions ou leurs éléments essentiels de catégorie B en l'espèce un pistolet à répétition semi-automatique». «Je reconnais juste la détention de l’arme», a-t-il affirmé.

Marc Boyer et son fils Marc-Alexandre Boyer figurent tous les deux sur la liste des mis en cause. Alors que le père a reconnu la détention de l’arme, qui serait à lui et qui appartenait à son beau-père, le fils a nié les faits qui lui sont reprochés, notamment la séquestration et l’enlèvement de Kim Kardashian. «Je reconnais aucune des infractions qui me sont reprochées», a-t-il répondu à la question posée par le président.

C’est également le cas de Gary Madar, poursuivi pour «des faits de vol en bande organisée et avec usage ou menace d'une arme commis le 3 octobre 2016 (notamment vol de bijoux et du numéraire)» au préjudice de Kim Kardashian ainsi que pour «des faits d’enlèvement et de séquestration». Cet homme de 36 n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Une seule femme

Vient ensuite le tour de Yunice Abbad, l’un des principaux mis en cause dans cette affaire. Celui-ci est accusé notamment d’avoir «frauduleusement soustrait notamment des bijoux et du numéraire au préjudice de Kimberley Kardashian» et d’avoir enlevé et séquestré la star américaine ainsi que le réceptionniste de l’établissement dans lequel elle séjournait, Abderrahmane O..

Lors des faits, Yunice A. était en état de récidive. En effet, dix ans avant les faits, soit le 7 novembre 2006, l’homme a déjà été condamné par la cour d’appel de Bruxelles pour des faits de nature criminelle.

Devant la cour, ce lundi 28 avril, il a reconnu les faits, mais pas ceux de la séquestration et l’enlèvement. Yunice A : «J’ai participé au braquage de Kim Kardashian. Je ne reconnais pas non plus la séquestration et l’enlèvement non. J’ai juste acheté une caméra j’ai rien fait d’autre. Je reconnais le vol avec arme», a-t-il dit.

Seule femme à comparaître devant la cour d’assises dans le cadre de cette même affaire, Christiane Glotin a, tout comme la majorité des accusés, nié les faits. «Je ne reconnais pas les faits. Je maintiens mes déclarations faites devant la juge d’instruction», a-t-elle répondu.