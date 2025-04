Enquête d’Aqababe sur Xavier Dupont de Ligonnès : le parquet dément la localisation du fugitif prétendue par l'influenceur

Dans un communiqué de presse publié ce lundi 28 avril, le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, est revenu sur l’enquête d’Aqababe, qui indiquait avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Le magistrat a estimé que pour l’heure, aucun élément ne permet d’«attester de la réalité de ces informations».

Alors que l’influenceur Aqababe a affirmé avoir localisé Xavier Dupont de Ligonnès, recherché par les forces de l’ordre française à la suite du quintuple assassinat commis à Nantes entre le 3 avril et le 21 avril 2011 au préjudice des membres de sa famille, le procureur de la République de la ville, Antoine Leroy, a réagi ce lundi par le biais d’un communiqué de presse.

«Depuis le 18 mars, circulant, dans les médias et sur les réseaux sociaux, un certain nombre d’informations selon lesquelles Xavier Dupont de Ligonnès aurait été localisé», a écrit le magistrat.

«Contrairement à ce qui peut être indiqué à cette occasion, à ce jour, aucun élément factuel et vérifiable n’a été porté à la connaissance de la juridiction nantaise, pas plus qu’aux services de police saisis, par qui que ce soit, et pouvant attester de la réalité de ces informations», a-t-il ajouté.

De son vrai nom Aniss Zitoni, l’influenceur «Aqababe» a annoncé avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Le week-end, une image, prise en Asie et qui remonterait au mois de mars, a été publié sur le réseau social X, l’influenceur assurant qu’il s’agit bel et bien du fugitif.

Il est à rappeler que l’initiative de l’enquête lancée par Aqababe déplaisait fortement au procureur de la République de Nantes.

Le magistrat s’était dit «agacé» par les investigations menées par l’influenceur. Les autorités avaient également estimé que cette démarche pouvait être chronophage pour les enquêteurs qui doivent vérifier les centaines de témoignages reçus par l’influenceur.