Ils frottaient les gencives de leur bébé avec de l'alcool pour calmer ses pleurs, l'enfant décède

La presse anglo-saxonne se fait l'écho de l'histoire d'un couple d'Américains arrêtés après avoir causé la mort de leur bébé de 4 mois en Virginie-Occidentale. Pour faire cesser ses pleurs, ils frottaient ses gencives avec de l'alcool.

Un couple de parents américains fait face à des accusations de meurtre à l'encontre de leur propre nouveau né, dont ils calmaient les crises de larmes en lui imbibant la bouche et les gencives d'alcool. Une dose trop importante d'éthanol dans le sang de l'enfant a causé son décès.

Angel Talbert et James Smith, actuellement retenus en prison, sont visés par des accusations de meurtre et négligence parentale, comme le relate, notamment, le média britannique The Independent.

4-month-old baby died after parents continually rub alcohol on her gums, cops say https://t.co/Z8qIepMyVTpic.twitter.com/Rl8RtPRf5E — The Independent (@Independent) April 22, 2025

La scène remonte à novembre 2024. Le père de famille a expliqué que sa compagne lui avait demandé de voir comment allait leur bébé un matin et qu'il l'avait retrouvé sans vie, allongé sur le ventre. L'homme avait tout de suite appelé les secours.

Le bébé avait ensuite été déclaré mort à l'hôpital Braxton County Memorial de la ville de Gassaway. Le décès confirmé, les analyses avaient montré que l'enfant de 4 mois ne souffrait d'aucun problème de santé ni de maladie.

Une famille désœuvrée

L'examen médical suivant a surtout révélé que le sang de l'enfant contenait de l'éthanol. Une contamination qui s'est avérée létale. La police a donc interrogé les parents, qui ont d'abord nié avoir un quelconque lien avec cette découverte.

Mais quelques jours plus tard, la mère de famille a avoué que James Smith avait pour habitude d'utiliser de l'alcool pour calmer les pleurs du bébé. Il lui en plaçait quelques gouttes autour de la bouche et au niveau des gencives.

Le père a ensuite expliqué qu'il utilisait cette technique au même titre que la mère de l'enfant. Une pratique particulièrement dangereuse, comme le rappellent tous les instituts de pédiatrie.

L'enquête menée par les autorités américaines a également précisé que le foyer vivait dans de très mauvaises conditions. Les enquêteurs ont notamment trouvé de nombreux cafards dans l'appartement et il n'y avait pas d'eau courante dans la cuisine et la salle de bain.