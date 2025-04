Loire-Atlantique : un homme suspecté de viol et d'agressions sexuelles sur des étudiantes mis en examen, d'autres victimes sont appelées à se faire connaître

Un homme a été mis en examen et écroué vendredi, suspecté d’agressions sexuelles en série et de viol contre des étudiantes survenus à Nantes ou aux alentours, a indiqué le parquet local ce lundi dans un communiqué.

Vendredi 25 avril dernier, un homme, né en 2004, a été mis en examen et placé en détention provisoire à la suite d’une série d’agressions sexuelles et viol survenu sur des étudiantes dans l'agglomération nantaise (Loire-Atlantique) entre novembre 2024 et avril 2025, a indiqué le parquet de la ville, ce lundi, dans un communiqué.

Les faits ont été mis en lumière lorsqu’une étudiante née en 2002 a porté plainte à la gendarmerie de Nantes à la suite d’une agression alors qu’elle effectuait son footing sur une voie verte à Carquefou.

Selon le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, la victime «indiquait avoir été saisie par l’épaule par un homme, porteur d’un sweat à capuche vert et d’un cache-cou sombre, armé d’un couteau et dont elle donnait la description, à savoir de corpulence mince et mesurant environ 1,80 m ; elle criait et parvenait ainsi à mettre en fuite son agresseur».

Ainsi, un homme, pouvant correspondre au signalement, a été contrôlé à proximité des lieux des faits et fait l’objet d’un prélèvement ADN. Or, au cours des investigations, «ces enquêteurs permettaient de faire un rapprochement avec d’autres faits survenus dans le nord de Nantes, plus spécialement aux alentours de résidences universitaires, enquêtes confiées au service de police judiciaire du commissariat de Nantes», a expliqué le magistrat dans son communiqué.

Le premier fait remonte au 17 novembre 2024. Ce jour-là, une jeune étudiante née en 1999 a été agressée par un individu cagoulé et muni d’un couteau. Ce dernier lui a ordonné de se déshabiller. Puis, il a commencé à dégrafer sa ceinture. La victime a alors crié, «faisant accourir des témoins et mettant ainsi en fuite son agresseur».

Le suspect reconnaît les quatre faits

Cependant, dix jours plus tard, soit le 27 novembre, une autre agression du même type a été signalée aux forces de l’ordre. Ce soir-là, vers 23h, une étudiante née en 2004 a été agressée par un homme, toujours porteur d’une cagoule et muni d’un couteau. Celui-ci lui a ligoté les mains avant de lui mettre une cagoule et de la charger dans le coffre d’un véhicule.

L’individu a ensuite fait descendre la victime, à l’issue de quinze minutes de trajet, dans un champ. Puis, il l’a ligotée à un arbre avant de la violer. «Son agresseur la ramenait ensuite en véhicule dans le quartier initial de l’événement. Ce véhicule break noir allait être ultérieurement identifié», a ajouté Antoine Leroy.

Un dernier fait semblable a été signalé aux gendarmes le 5 janvier 2025, aux alentours de minuit. Un individu cagoulé, porteur de baskets rouges et d’un cutter orange a agressé une étudiante née en 2004. Il lui a ordonné de se déshabiller. La victime s’est débattue et a réussi à mettre en fuite le suspect. Le même véhicule, utilisé lors de l’agression du 27 novembre, a été repéré à proximité des lieux des faits.

Finalement, l’individu, inconnu des services de justice, a été interpellé et placé en garde à vue le 24 avril 2025. Lors des auditions, il a reconnu «l’intégralité des 4 faits».

«Une information judiciaire était ouverte le 25 avril 2025, le juge d’instruction étant saisi de faits d’enlèvement pour faciliter un autre crime, viol avec arme, tentatives de viol avec arme, violences avec arme par un individu ayant le visage dissimulé ; par décision du même jour et comme requis par le parquet, l’individu était mis en examen et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention», peut-on lire dans le communiqué du procureur de la République de Nantes.

«Les investigations continueront de se poursuivre dans le cadre de cette information criminelle, des victimes éventuelles étant recherchées ou pouvant se signaler, s’agissant de faits notamment commis sur le secteur hippodrome à Nantes, ainsi qu’à Savenay, courant 2024», a conclu le magistrat.