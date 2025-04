Meurtre dans une mosquée du Gard : pulsion criminelle, déni d’une intention islamophobe… Les premières déclarations du suspect après sa cavale

Après deux jours et demi de cavale, Olivier H., un Français de 21 ans, s'est rendu à la police italienne ce lundi 28 avril. Il a avoué être le meurtrier d'Aboubakar Cissé, un jeune Malien tué de plusieurs dizaines de coups de couteau vendredi 25 avril dans la mosquée de La Grand-Combe (Gard). Il a nié avoir agi par haine de l'islam.

Des déclarations surprenantes. Olivier H., recherché depuis vendredi dernier après le meurtre d'Aboubakar Cissé, tué de plusieurs dizaines de coups de couteau dans la mosquée de La Grand-Combe (Gard), s'est rendu à la police italienne ce lundi. En France, un juge d'instruction du pôle criminel de Nîmes a été saisi et une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation et en raison de la race ou de la religion.

Une vidéo réalisée par le suspect de 21 ans, juste après son meurtre, le montre se féliciter de son acte et insulter la religion de sa victime, aperçue en train d'agoniser dans l'extrait. «Je l'ai fait (...) ton Allah de merde», avait répété Olivier H. à deux reprises. Cependant, il a assuré aux policiers italiens ne pas se souvenir d'avoir filmé son acte.

Une pulsion meurtrière

Arrivé en train en Italie, l'homme s'est rendu dimanche 27 avril aux alentours de 23h à la préfecture de police de Pistoia, près de Florence. Il était accompagné d'un avocat et d'une tante paternelle qui réside dans la commune de Toscane.

Au cours de son interrogatoire, il s'est montré peu disposé à parler. En effet, Olivier H. ne parle que le français et le romani, ses déclarations ont donc été traduites pas un interprète.

Malgré ses difficultés à communiquer, il a expliqué avoir été mu par une pulsion meurtrière en se réveillant ce vendredi 25 avril. Ainsi, il aurait, selon son avocat Giovanni Salvietti, «tué la première personne qu'il a trouvée sur son chemin», le juriste précisant qu'il n'avait «rien dit contre l'islam, ni contre les mosquées». Cependant, il a déclaré aux enquêteurs italiens être l'auteur de l'homicide «d'un fidèle musulman» en France, selon la préfecture de police de Pistoia.

Il pourrait être transféré dans une prison offrant davantage de garanties de sécurité à Florence ou Prato, craignant des représailles de détenus de confession musulmane.

L'Italie a pris connaissance ce lundi du mandat d'arrêt européen émis par la France et la procédure pourrait être rapide, Olivier H. ne s'opposant pas à sa remise aux autorités françaises, selon son conseil.

Sur le réseau social X, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a félicité «chaleureusement» les «magistrats et les enquêteurs» pour l'arrestation de cet homme considéré comme «extrêmement dangereux», traqué par plus de 70 policiers et gendarmes français.