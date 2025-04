Meurtre dans une mosquée du Gard : une information judiciaire ouverte pour meurtre avec préméditation et en raison de la religion

Trois jours après le meurtre d'un jeune Malien dans une mosquée de la commune de La Grand-Combe (Gard), une information judiciaire a été ouverte pour meurtre avec préméditation et en raison de la race ou de la religion, a annoncé ce lundi la procureure de Nîmes, Cécile Gensac.

Des éléments à éclaircir. La procureure du tribunal judiciaire de Nîmes, Cécile Gensac, a annoncé ce lundi dans un communiqué consulté par CNEWS, qu'une information judiciaire avait été ouverte pour des faits de meurtre aggravé par la préméditation et la circonstance de commission à raison de la race ou de la religion, ainsi que la soustraction d’un criminel à des recherches ou à son arrestation.

Cela fait suite à l'assassinat, vendredi dernier vers 9h30 du matin, d'un homme de 21 ans originaire du Mali, tué de plusieurs coups de couteau dans la salle de prière de la mosquée Khadija à La Grand-Combe (Gard). Le corps avait été découvert aux alentours de 11h30 par un fidèle venu préparer la salle de prière de midi.

Pour rappel, l’analyse de la vidéosurveillance a permis de voir l’auteur des faits et sa future victime dans la salle de prière. Au moment où l’individu s’agenouillait, il était atteint de plusieurs dizaines de coups de couteau. Le mis en cause prenait alors la fuite. Les premiers éléments conduisaient à exclure l’hypothèse d’un meurtre entre personnes de même confession, comme le précise le communiqué.

En parallèle, les forces de sécurité intérieure étaient avisées de l’existence d’une vidéo filmée par l’agresseur avec son propre téléphone portable et qui avait brièvement circulé sur un réseau social. Les premiers éléments permettaient d’identifier l’auteur présumé comme étant un homme né en 2004, de nationalité française et inconnu des services de police et de justice.

Le suspect s'est rendu en Italie

Domicilié dans le secteur de la Grand-Combe, les enquêteurs ont pu retrouver sa trace dans l’Hérault. Néanmoins, le principal suspect a pris la fuite vers l’Italie où il s'est finalement rendu à la police dimanche, au commissariat de Pistoia, en fin de soirée.

Selon la procureure de la République du tribunal judiciaire de Nîmes, le mis en cause est actuellement retenu par les services de police italiens.

Conformément à la procédure d’entraide pénale internationale, ce dernier a fait l’objet de la diffusion d’un mandat d’arrêt européen, lequel permettra à la justice française de faire traduire dans un délai encore indéfini pouvant varier de quelques jours à quelques semaines, l’intéressé devant le magistrat instructeur en vue de son interrogatoire de première comparution et de sa mise en examen assortie de mesures de sûreté.

La commission rogatoire parallèlement délivrée par le magistrat instructeurs aux services de gendarmerie et de police initialement saisi servira notamment à investiguer sur les circonstances exactes du passage à l’acte. Pour rappel, le Parquet national antiterroriste a décidé de ne pas se saisir au terme des premiers éléments ayant permis de contextualiser les faits.