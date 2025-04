Reims : deux lycéens agressés devant leur établissement en moins d'une semaine

Six jours après une agression au couteau devant un lycée à Reims (Marne) une autre agression a eu lieu devant un autre établissement scolaire ce lundi 28 avril, où un lycéen a été frappé à coups de batte de baseball.

Une violence qui inquiète. Un lycéen a été agressé ce lundi à coups de batte de baseball à Reims (Marne) devant son établissement, six jours après une agression au couteau devant un autre lycée de la même ville, a appris l'AFP auprès du procureur et du rectorat.

La victime a le nez cassé mais son pronostic vital n'est pas engagé, a déclaré François Schneider, procureur de Reims. Alors que l'adolescent sortait du lycée Roosevelt de Reims peu avant 16h, une voiture l'attendait à une cinquantaine de mètres de l'établissement, a précisé le rectorat de Reims, confirmant une information du quotidien régional L'Union.

Au moins une personne est sortie du véhicule et l'a agressé à coups de batte de baseball, ont ajouté le procureur et le rectorat. Une enquête pour violences aggravées a été ouverte, confiée pour l'heure au commissariat de police de Reims, a précisé François Schneider.

Des faits similaires mais distincts

Mardi 22 avril à 10h, c’est un autre lycéen rémois âgé de 17 ans qui avait été attaqué dans un gymnase par «deux jeunes cagoulés armés de couteaux», avait indiqué vendredi le procureur dans un communiqué.

Les deux assaillants lui avaient couru après, «avant que l'un d'eux ne lui porte deux coups de couteau au niveau de l'épaule gauche». Deux autres individus l'attendaient plus loin, devant le lycée Joliot-Curie, et l'avaient frappé «à coups de poings et coups de pied, allant jusqu'à le piétiner à terre», lui faisant perdre connaissance. Selon la victime, son agression s'inscrivait dans le contexte d'une guerre de quartiers entre Croix-du-Sud et Croix-Rouge.

Quatre adolescents âgés de 16 à 17 ans, dont trois ont été identifiés par la victime, ont été déférés vendredi devant un juge pour enfants pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

La semaine dernière a été marquée par la mort jeudi à Nantes d'une lycéenne de 15 ans, poignardée à 57 reprises par un autre élève de 16 ans au sein de l'établissement privé où ils étaient scolarisés. L'agresseur, hospitalisé en psychiatrie après son interpellation, a également fait trois blessés dans une autre salle.