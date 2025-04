Procès de Majdi Nema : soupçonné d'avoir aidé à enrôler des enfants en vue de commettre des crimes de guerre, le militaire syrien jugé dès ce mardi

Ce mardi 29 avril, l’ex-rebelle salafiste syrien Majdi Nema comparaît devant la cour d’assises de Paris dans le cadre de son procès. Il est soupçonné d’avoir aidé à enrôler des enfants ou des adolescentes entre 2013 et 2016.

L’ancien porte-parole du groupe rebelle syrien Jaysh al-Islam, Majdi Nema, doit comparaître ce mardi 29 avril devant la cour d’assises spéciale de Paris pour complicité de crimes de guerre en Syrie. L’homme est en effet accusé d’avoir aidé à enrôler des enfants ou des adolescents entre 2013 et 2016.

Le procès, qui commencera ce jour, doit durer trois semaines et s’achèvera, donc, le 23 mai prochain. Majdi Nema est également jugé, en vertu de la compétence universelle de la justice française, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes de guerre. Au total, l’homme de 36 ans encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle.

Placé en détention provisoire depuis janvier 2020, Majdi Nema conteste les accusations, affirmant n'avoir eu qu'un «rôle limité» au sein de Jaysh al-Islam (Armée de l’Islam en français) prônant la charia et qui combattait le régime syrien.

Le prévenu avait en effet rejoint en 2012 Zahran Alloush, fondateur et commandant en chef de Liwa al-Islam, devenu un an plus tard Jaysh al-Islam. Ce même groupe terroriste avait pris dès 2011 le contrôle de la Ghouta orientale, au nord-est de Damas. Depuis son adhésion, Majdi Nema se faisait appeler Islam Alloush.

Puis, en novembre 2019, le trentenaire avait décidé de rejoindre la France pour suivre comme étudiant un cycle de conférence à l’Institut de recherche sur le monde arabe et musulman de l’université Aix-Marseille.

Un porte-parole salafiste agissant depuis la Turquie ?

C’est à la suite d’une plainte déposée à l’encontre de Jaysh al-Islam que Majdi Nema avait été interpellé en janvier 2020 avant d’être mis en examen par un juge du pôle crimes contre l’humanité du tribunal de Paris.

Cet ancien porte-parole du groupe armé de la mouvance salafiste opposé au régime de Bachar Al-Assad s’est défendu, indiquant avoir quitté la Ghouta orientale en mai 2013 afin de rejoindre la Turquie, tout en gardant le même poste au sein de Jaysh al-Islam durant trois ans. Pour lui, cela prouverait qu’il n’a pas commis les crimes qui lui sont reprochés. Il a également affirmé avoir quitté ce groupe salafiste en 2016, soit trois ans avant de rejoindre la France.

Au terme de la procédure, il avait aussi été renvoyé devant les assises pour complicité de disparitions forcées. Il était mis en cause, en tant que membre de Jaysh al-Islam, dans l'enlèvement le 9 décembre 2013 de quatre militants des droits humains, dont l'avocate et journaliste syrienne Razan Zeitouneh, jamais retrouvés.

Mais la cour d'appel de Paris a annulé ces poursuites en novembre 2023 pour des raisons procédurales, même si elle affirmait dans son arrêt que «Jaysh al-Islam doit être considéré comme responsable de la disparition» des quatre activistes, comme l’indique l’AFP. Ce qui avait été ensuite validé par la Cour de cassation.

L’agence française de presse précise également que pendant l'instruction, la défense de Majdi Nema a contesté le principe de la compétence universelle de la justice française, qui lui permet de juger un étranger pour des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre commis à l'étranger contre des étrangers, mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.