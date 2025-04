Disparition d’Emmanuel, 42 ans, dans l’Indre-et-Loire : la gendarmerie lance un appel à témoins

La gendarmerie nationale a lancé, ce mercredi 30 avril en fin de journée, un appel à témoins afin de retrouver Emmanuel, 42 ans. L’homme n’a plus donné de signe de vie depuis le 28 avril 2025.

Où est Emmanuel ? Ce mercredi 30 avril, la gendarmerie de Luynes (Indre-et-Loire) a publié un appel à témoins sur son compte X afin de tenter de retrouver la trace de l'homme de 42 ans.

D’après les gendarmes, l’homme n’a plus donné de signe de vie depuis lundi 28 avril après avoir quitté son foyer de vie situé à Luynes, dans ce même département.

Emmanuel est décrit comme de type caucasien et est de corpulence mince. Il mesure 1m68 et a les cheveux courts et bruns.

Toute personne ayant des informations permettant de localiser le quadragénaire est priée de contacter la gendarmerie de Luynes au 02.47.55.34.80.