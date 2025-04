Extradition de l’opposant kabyle Aksel Bellabbaci : la Cour d’appel rend sa décision ce mercredi sur une demande de l’Algérie

Ce mercredi 30 avril, la Cour d’appel de Paris doit rendre sa décision sur la demande d’extradition émise par l’Algérie d’Aksel Bellabbaci, un opposant et haut responsable du Mouvement d’autodétermination de la Kabylie accusé «d’actes terroristes» par les autorités algérienne.

Le quadragénaire encourt un danger en cas de retour en Algérie. À la suite de l’examen de la demande d’extradition émise par Alger d’Aksel Bellabbaci, la Cour d’appel de Paris s’apprête à rendre sa décision dans ce dossier ce mercredi 30 avril.

L’homme de 41 ans, un opposant et haut responsable du Mouvement d’autodétermination de la Kabylie, est en effet accusé par la justice algérienne de 14 infractions, dont certaines lui font encourir la peine de mort.

Le dossier était revenu sur la table de la Cour d’appel de Paris mercredi 19 février 2025 après un premier report en décembre 2024. Si la juridiction de droit commun parvenait à valider la demande algérienne, le quadragénaire pourrait en théorie être exécuté.

«Aujourd'hui, la prétendue justice algérienne veut encore tenter d'obtenir mon extradition, mais son dossier étant vide et stupide, elle se cassera encore les dents», avait écrit Aksel Bellabbaci sur son compte X mercredi 19 février, accompagnant sa publication d'une photo en compagnie de son avocat, Me Gilles-William Goldnadel.

L’examen de cette demande d’extradition est survenu après que la chambre des extraditions avait ordonné, le 2 octobre 2024, un complément d’informations, estimant que «les informations communiquées par les autorités algériennes se (révélaient) très incomplètes».

Si la peine capitale est prévue par le code pénal algérien, elle n'est plus appliquée en vertu d'un moratoire en vigueur depuis 1993. De son côté, Aksel Bellabbaci est accusé d'avoir commandité les incendies qui ont fait au moins 90 morts et ravagé des milliers d'hectares en août 2021 en Kabylie.

Une nouvelle demande d'extradition émise par l'Algérie

Le quadragénaire est également soupçonné d'avoir été «l'instigateur» du lynchage mortel d'un artiste peintre de 38 ans, Djamel Bensmaïl, qui venait aider les habitants à éteindre les flammes et qui a été désigné à tort à la foule comme un pyromane.

Dans une note diplomatique «assez volumineuse», reçue le 3 décembre 2024, la justice algérienne a répondu à chacune des questions. «La surprise», selon l’assesseur, c'est que «figure une nouvelle demande d'extradition» portant sur l'exécution d'une peine à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 24 novembre 2022 par le tribunal d'Alger.

Cette condamnation porte sur les mêmes faits et quasiment les mêmes infractions que ceux détaillés dans la première demande d'extradition formulée par l'Algérie en septembre 2021.

Et, dans cette seconde demande, qui fait l'objet d'une nouvelle procédure d'extradition, le casier judiciaire d’Aksel Bellabbaci «pratiquement vierge» dans la première demande, «se retrouve désormais criblé de treize autres condamnations» à partir de 2021, s'est étonné l'assesseur, dont les propos ont été relatés en décembre dernier par l'AFP.

Sympathisant depuis 2007 du MAK, Aksel Bellabbaci est le bras droit de Ferhat Mehenni, président de ce mouvement accusé par Alger d'avoir des visées «séparatistes» et classé comme organisation terroriste.

Il fait partie des 16 membres du MAK considérés comme «terroristes» par les autorités depuis février 2022 et a été condamné plusieurs fois par contumace en Algérie. L'opposant kabyle vit en France depuis 2012 et n'est plus retourné en Algérie depuis août 2019.