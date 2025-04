«Il faut les punir ces gamins» : nuit d'émeutes dans un village du Perche

Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, le village de Bellême (Orne) a été la proie de nombreuses dégradations. Une vingtaine de voitures ont été saccagées et un départ d’incendie a même eu lieu dans un garage.

Les habitants sont sidérés. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, leur village, Bellême (Orne) a été ciblé par un groupe d’individus, pour y effectuer de nombreuses dégradations : vitres brisées, voitures retournées… Une famille a même dû être relogée suite à un départ de feu dans son garage.

Selon le journal Le Perche, les responsables de ces dégradations pourraient représenter entre sept et dix personnes. «Apparemment, ce serait une bande de jeunes qui s’en tire impunément, qui va s’en sortir par la justice impunément. Il faut les choper autrement, pourquoi pas par les médias, mais il faut les punir ces gamins», s’indigne une habitante auprès de CNEWS.

«La jeunesse devient de plus en plus folle. Et en plus, il y a de l’impunité partout, on ne va rien leur faire, on ne va rien leur dire», dénonce un autre habitant. Le Relais Saint-Louis, un hôtel-restaurant, a également été pris pour cible : ses tables et chaises ont été jetées dans la mare située juste en face. «C’était organisé, ce n’était pas du hasard. Ils ne sont pas venus prendre la caisse, ils sont juste venus faire du dégât. Ça a servi à intimider la population», se désole Olivier Vallée, propriétaire de l’hôtel-restaurant.

Depuis dimanche soir, la commune a rétabli l’éclairage public la nuit. Des dizaines de plaintes ont été déposées, et l’enquête, confiée au parquet d’Alençon, est en cours.