Magali Berdah : six internautes condamnés à des peines de prison pour le cyberharcèlement à caractère antisémite de l’ex-papesse des influenceurs

Six internautes ont été condamnés, ce mercredi 30 avril, à des peines allant jusqu’à huit mois de prison ferme pour le cyberharcèlement à caractère antisémite de l’ex-papesse des influenceurs, Magali Berdah.

Ce mercredi 30 avril, six internautes, à savoir cinq femmes et un homme, ont comparu devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de leur procès pour cyberharcèlement massif à caractère antisémite envers Magali Berdah.

Jugés des chefs de «cyberharcèlement moral aggravé ou menaces de mort à caractère antisémite», les six prévenus ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois de sursis à 8 mois fermes. Une 7e personne devait faire partie des prévenus ce mercredi. Mais son procès a été reporté et elle sera jugée ultérieurement.

À la suite de ces condamnations, Magali Berdah a exprimé son soulagement. «C’est un jugement qui rappelle à chacun que l’expression de la haine antisémite n’a sa place nulle part, y compris sur les réseaux sociaux», ont réagi les avocats de l’ex-papesse des influenceurs.

«On doit exterminer tous les juifs»

Au total, «ce sont désormais 34 personnes qui ont été condamnées pour le cyberharcèlement massif et parfaitement injustifiable qu’a subi Magali Berdah», ont ajouté Me Antonin Gravelin-Rodriguez, Me Rachel-Flore Pardo et Me David-Olivier Kaminski dans ce communiqué.

Il est à rappeler que ces messages injurieux et antisémites avaient commencé à la suite de la publication d’une photo de Magali Berdah en Israël sur son compte Instagram au lendemain de l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Parmi les messages reçus, relayés par les avocats de Magali Berdah dans le communiqué du jour, on note : «On doit exterminer tous les juifs», «J’espère que tous vos bijoux et bracelets Cartier en diamant vont bien brûler la peau», «On finira par vous décapiter un par un, la fin d’Israël approche» ou encore «Ils (les Israéliens, ndlr) méritent tous la mort. Toi et ta famille les premiers. Vive la Palestine».