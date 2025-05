Disparition d’Agathe : où en est l’enquête, trois semaines après ?

Trois semaines après sa disparition dans la Vienne, la joggeuse Agathe Hilairet reste introuvable. La trace de la jeune femme de 28 ans avait été perdue par la gendarmerie nationale près de Poitiers le 10 avril dernier, depuis, toujours aucune piste n’est privilégiée.

L’enquête piétine. Depuis sa disparition, le 10 avril dernier dans la Vienne, près de Poitiers, Agathe Hilairet, une joggeuse de 28 ans, n’a toujours pas été retrouvée par les enquêteurs. Trois semaines après, les recherches se poursuivent.

Les longs ratissages ont été remplacés par des recherches plus localisées et centrées sur des lieux précis. Elles se sont également élargies à d’autres départements affirme Midi Libre. La phase opérationnelle sur le terrain s'est achevée le 17 avril. Pour rappel, cette dernière avait mobilisé une centaine de gendarmes à Vivonne (Nouvelle-Aquitaine) et un périmètre de 100 km2 avait été fouillé, impliquant également des plongeurs et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique.

Les battues citoyennes sont interdites depuis le 30 avril et jusqu’au 11 mai, ainsi que les activités sportives et les chasses dans le bois de la Brie. Un dispositif visant à ne pas empiéter sur la zone de recherche des enquêteurs, selon la Nouvelle République.

Les automobilistes circulant dans le secteur ont été soumis à de nombreux contrôles de la part de la gendarmerie dans le cadre de la disparition de la jeune femme. Un questionnaire leur a été imposé, dans le but de savoir s'il s'agissait pour eux d'un trajet habituel ou pas.

La cellule nationale impliquée

Bien qu’aucune piste ne soit pour l’instant privilégiée par les investigateurs, l’enquête se poursuit, à l’aide d’une vingtaine d’agents de la cellule nationale d’enquête. Leur mission est d’analyser les données déjà collectées par la gendarmerie nationale.

Le 14 avril, soit quatre jours après la disparition de la jeune femme, une information judiciaire contre X pour «enlèvement et séquestration» avait été ouverte afin de «renforcer les moyens d’investigation». Une mesure qui n’a cependant pas porté ses fruits pour l’instant, car Agathe Hilairet reste introuvable.