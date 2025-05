Drancy : un homme blessé par balle lors d’une intervention policière

Le parquet de Bobigny a confirmé à l’AFP ce vendredi 2 mai dans la soirée qu’un homme avait été blessé par balle lors d’une intervention policière à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Selon une source policière à CNEWS, les policiers ont été appelés sur place pour mettre fin à un rodéo urbain.

Selon la source policière, les policiers ont été appelés aux alentours de 20h pour des faits de rodéo urbain. Sur place, les forces de l’ordre ont été prises à partie par un groupe d’individus.

Quelqu’un a des infos sur ce qu’il vient de se passer à Drancy ce soir ? 😳😳



Ces images sont terrifiantes. #Drancypic.twitter.com/hG8CNyzsLN — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) May 2, 2025

La vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre l’altercation entre les deux policiers et plusieurs individus non loin de la cité Youri Gagarine de Drancy. Après avoir effectué des tirs de sommations, le policier est bousculé par l’homme en rouge et chute sur la chaussée. C’est à ce moment-là que le coup de feu à l’origine de la blessure semble partir.

Deux policiers hospitalisés

Selon la source policière à CNEWS, l’individu blessé a été touché au niveau du haut de la jambe gauche et a été transporté à l’hôpital Henri Mondor. Néanmoins, ni la source policière, ni le ministère public ne sont encore en mesure de communiquer sur la gravité de la blessure.

Par ailleurs, outre l’individu blessé par balle, deux policiers ont dû être transportés à l’hôpital, a indiqué la source policière. L’un d’eux est blessé au dos à la suite d’une chute à moto. Le second, le policier auteur du tir, est en état de choc après avoir tiré.

Sur X, le compte du Tramway T1 a indiqué suspendre la circulation sur la ligne entre Escadrille Normandie-Niemen et la Courneuve en raison de l’intervention policière, et ce, jusqu’à la fin du service.