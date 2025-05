Braquage de Kim Kardashian : la star américaine prête à «affronter» ses agresseurs, selon ses avocats

Attendue à Paris mardi 13 mai prochain dans le cadre du procès de son braquage parisien en 2016, la star américaine Kim Kardashian s’est dit prête à «affronter» ses agresseurs, selon ses avocats.

Après une semaine du début du procès concernant le braquage de Kim Kardashian en 2016 à Paris, le palais de Justice se penche dès ce lundi 5 mai, et pendant deux jours, sur le cœur du dossier, les auditions étant consacrées aux enquêteurs, avant de donner la parole, dès la semaine prochaine, aux parties civiles.

Ainsi, Kim Kardashian devrait rejoindre la capitale française mardi 13 mai prochain afin de témoigner devant la cour d’assises. D’après les avocats français de la star américaine, Léonor Hennerick et Jonathan Mattout, à l’AFP, Kim Kardashian «souhaite assister en personne au procès et affronter ceux qui l’ont attaquée».

«Elle entend le faire avec dignité et courage», ont-ils dit, interrogé par l’AFP. Si les deux avocats de la vedette n’ont pas souhaité commenter le contenu de sa déposition à venir, et ce «pour que chacun puisse entendre le récit des faits directement de la bouche de Kim Kardashian», les représentants de star de 44 ans ont affirmé que celle-ci «s’exprimera sur ce qu’il s’est passé» lors de la nuit du 2 au 3 octobre 2016.

Kim Kardashian «se pliera au jeu»

Pour rappel, au cours de ce procès, qui a débuté lundi 28 avril et qui devrait durer jusqu’au vendredi 23 mai prochain, dix personnes doivent être jugées pour des faits qualifiés de «vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, au préjudice de Kim Kardashian et d'autres personnes».

Il faut noter qu’initialement, 12 prévenus devaient comparaître dans le cadre de cette même affaire. Or, le 11e accusé, Marceau Baum-Gertner, est décédé le 6 mars 2025 tandis que le dernier, Pierre Bouianère, n’est pas jugé durant ces quatre semaines de procès au regard de son état de santé. Il a en effet été déclaré inapte.

Comme indiqué auparavant dans ce même article, le braquage de Kim Kardashian s’est déroulé dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. La star américaine avait été ligotée et séquestrée dans sa chambre d’hôtel, situé rue Tronchet, en pleine Fashion week.

Au total, le butin s’élève à 9 millions d’euros de bijoux, soit le plus gros vol d’un particulier en France depuis 20 ans, comme le rappelle l’AFP. De ce fait, Kim Kardashian, se disant «particulièrement reconnaissante» du travail des autorités françaises, «se pliera au jeu et répondra à toutes les questions», toujours selon ses avocats à l’AFP.

Outre Kim Kardashian, d’autres parties civiles seront entendues durant la journée du 13 mai, à savoir le réceptionniste braqué de l’hôtel, Abderrahmane Ouatiki, ainsi que la styliste de la star américaine Simone Bretter.