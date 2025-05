Il gagne 167 millions de dollars au loto et finit en prison à cause d'une bagarre

Après avoir remporté 167 millions de dollars à la loterie, un Américain a fini en prison après une altercation. L’homme a porté un coup de poing au visage d’un agent de police alors qu’il tentait de s’interposer.

Une somme qui fait (un peu trop) tourner les têtes. Un homme du Kentucky a remporté une somme astronomique de 167 millions de dollars au Powerball, une loterie américaine, aux côtés de sa mère et de sa compagne le 28 avril dernier. Le couple n’a d'ailleurs pas perdu de temps pour profiter de cette fortune puisque le lendemain ils s’étaient rendus en Floride. Mais la nouvelle vie du grand gagnant s’est vite transformée en cauchemar. Une bagarre a éclaté en soirée avec d’autres clients du bar de l’hôtel TradeWinds Resort à St. Pete Beach dans lequel séjournait le couple. L’homme, âgé de 50 ans, aurait asséné un coup de poing au visage d’un autre client.

Un coup porté à un policier

Lorsque la police est intervenue, l’homme ne s’est pas montré coopératif et a même porté un coup de pied au visage d’un adjoint du shérif de Pinellas sur les lieux. L’agent des forces de l’ordre présentait un «gonflement et une rougeur» sur le côté droit de son visage, sous l'œil, selon une source rapportée par le New York Post.

Ivre et menotté, l’heureux gagnant a été placé en garde à vue après avoir tenté de s’enfuir. Le couple a été ensuite inculpé puis incarcéré. Sa compagne a été libérée sous caution tandis que l’homme reste derrière les barreaux puisque, déjà condamné pour vol recel et activités liées au trafic de drogue, il a déjà violé sa liberté conditionnelle.

«Ce sera une belle fête des Mères», a déclaré la mère de l’homme dans un communiqué de presse de la Loterie du Kentucky. Avant de rembourser ses dettes comme il le souhaitait avec cette somme et faire plaisir à ses proches, il devra d'abord rendre des comptes à la justice. Le jackpot remporté est le plus gros prix décerné dans le Kentucky.