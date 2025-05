Meurtre d’Aboubakar Cissé : quelles sont les personnalités venues rendre un dernier hommage au fidèle ce lundi à la Grande Mosquée de Paris ?

Ce lundi 5 mai, la dépouille d’Aboubakar Cissé, assassiné vendredi 25 avril, est arrivée à la Grande Mosquée de Paris pour un dernier hommage avant son rapatriement au Mali. Au cours de cette cérémonie religieuse, plusieurs personnalités étaient présentes dans ce lieu de culte.

Un moment de recueillement. La dépouille d’Aboubakar Cissé, assassiné par Olivier H. le 25 avril dernier à la mosquée de La Grand-Combe dans le Gard alors qu’il priait, est arrivée ce lundi 5 mai à la Grande Mosquée de Paris pour un dernier hommage au fidèle avant son rapatriement vers son pays d’origine, le Mali.

Ainsi, une prière mortuaire a été célébrée. Celle-ci a été suivie d’un «moment de recueillement religieux». Selon le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, Aboubakar Cissé «ne détenait pas la nationalité française, mais il vivait parmi nous enraciné dans ce pays aux côtés de sa famille. Et c’est bien la France entière qui pleure aujourd’hui son départ».

Plusieurs personnalités, notamment religieuses, s’étaient rendues dans ce lieu de culte ce lundi matin.

Parmi elles, on retrouve le Grand Rabbin Moche Lewin, le vice-président de la Conférence des Évêques, Monseigneur Dominique Blanchet, le Très Révérend Père Anton Gelyasov, Aumônier National Orthodoxe des Hôpitaux qui représente l’Église Orthodoxe ainsi que le moine zen et umônier national hospitalier, Luc Charles, représentant la Fédération des Associations Bouddhistes de France (UBF).

«Ce crime n’est pas un fait divers»

D’autres personnalités civiles et politiques étaient également présentes à la Grande Mosquée de Paris, à savoir Dominique Sopo, président de SOS Racisme, et les sénateurs Rachid Temal et Rémi Fréaud. Du côté du ministère de l’Intérieur, c’est la cheffe du bureau central des cultes, Parvine Lacombe, qui a assisté au dernier adieu rendu à Aboubakar Cissé. Enfin, la mairie de Paris était représentée par Issam El Abdouli, directeur de Cabinet d’Anne Hidalgo.

Lors de sa prise de parole, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a dénoncé «un crime terroriste». «Nous, musulmans de France, attendons davantage que de simples déclarations. Ce crime n’est pas un fait divers, c’est un acte de haine, d’extrême violence, ponctué d’invectives anti-islam (…) C’est un attentat islamophobe, un crime terroriste», a-t-il dit.

«Ce drame ne doit pas devenir le ferment d’une division supplémentaire. Il doit être une secousse salutaire, une prise de conscience du lien précieux qui nous unit au-delà de nos différences», a-t-il poursuivi.