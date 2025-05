Disparition inquiétante de Cloé, 14 ans, dans le Gard : ce que l’on sait

La gendarmerie du Gard a lancé ce mardi 6 mai au soir un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de Cloé Girault, 14 ans. L’adolescente n’a plus donné de nouvelles depuis le 1er mai 2025.

Où est Cloé ? Sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie du Gard a publié, ce mardi 6 mai, un appel à témoins. Cela fait suite à la disparition de Cloé Girault, âgée de 14 ans, à Sabran, dans le même département.

Cloé GIRAULT, 14 ans, a quitté le domicile familial de Sabran le 1er mai sans donner de nouvelles.

Si vous détenez des informations pouvant faire progresser les investigations, merci de contacter le centre opérationnel de la gendarmerie du Gard au 04 66 38 67 20 pic.twitter.com/Li92xoeA1y — Gendarmerie du Gard (@gendarmerie030) May 6, 2025

Selon les militaires, la mineure est introuvable depuis le 1er mai. Ce jour-là, elle a quitté le domicile familial entre 15h et 16h, et n’a plus donné de nouvelles.

Cloé est décrite comme étant de corpulence normale. Elle mesure 7m70 et a les cheveux noirs. D’après la gendarmerie du Gard, l’adolescente ne détient «aucun moyen de communication». Aucun détail sur sa tenue vestimentaire au moment de la disparition n’a été donné.

Les gendarmes invitent «toute personne en mesure d’apporter des éléments susceptibles de faire avancer l’enquête judiciaire» à contacter la gendarmerie au 04.66.38.67.20 ou 04.66.38.67.21.