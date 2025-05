Elu agressé en Gironde : les quatre gardes à vue levées sans poursuites

Dans un communiqué, le parquet de Libourne (Gironde) a indiqué que les gardes à vue des deux mineurs et deux majeurs, interpellés après l’agression d’un élu lors d’un rodéo urbain en Gironde, ont été levées sans poursuites ce mercredi 7 mai.

Le parquet de Libourne a annoncé, dans un communiqué publié ce mercredi 7 mai, que les gardes à vue des quatre personnes, interpellées à la suite de l’agression du conseiller municipal de Gauriaguet, en Gironde, lors d’un rodéo urbain samedi dernier, ont été levées sans poursuites à ce stade.

Selon le parquet, «les éléments recueillis ne permettant pas à ce stade de retenir leur implication dans les faits de violence». Ces quatre personnes sont deux mineurs âgés de 15 et 17 ans et deux majeurs âgés de 18 et 21 ans. Elles avaient été placées en garde à vue mardi matin dans le cadre de l’enquête ouverte après les faits.

Or, toujours selon le parquet, plusieurs individus demeurent «activement recherchés» à l’heure actuelle, «l’un ayant quitté le territoire national après les faits», a précisé le procureur de la République de Libourne Loïs Raschel.

Concernant les faits, ce conseiller municipal de Gauriaguet s’était adressé «à «plusieurs individus effectuant un rodéo urbain», leur demandant de «cesser cette activité». L’élu était venu à la rencontre «d’une quinzaine de motards» sur un terrain de ball-trap de la commune, après avoir lui-même failli se faire renverser par une moto, peu avant 18h dans une rue du village, selon nos confrères de Sud-Ouest.

Le ton était rapidement monté entre les motards et l’élu. Selon le parquet, ce dernier a été «violemment frappé par l’un d’entre eux avec un objet métallique». Souffrant de fractures à l’arcade, au nez et à la pommette droite, la victime a été transportée aux urgences et une information judiciaire pour violences aggravées et non-assistance à personne en danger avait été ouverte contre X.