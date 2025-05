Évian-les-Bains : un pompier entre la vie et la mort après avoir été fauché lors d'un rodéo urbain

Tôt ce samedi 10 mai, à proximité de la caserne des pompiers d'Évian-les-Bains (Haute-Savoie), un sapeur-pompier volontaire a été percuté par une voiture, alors qu'il demandait à deux individus de cesser leurs rodéos urbains. Le pronostic vital du soldat du feu est engagé. Deux individus ont été interpellés, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Des conséquences dramatiques. Ce samedi vers 6h45, Route des Verdannes à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), un sapeur-pompier volontaire âgé de 38 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par un automobiliste.

Selon les témoins sur place, trois véhicules ont effectué un rodéo en réunion sur le parking situé en face de la caserne. Les pompiers de garde qui dormaient sont sortis exaspérés et en colère pour demander aux individus de cesser. Le ton est monté et au moment où les pompiers en uniforme retournaient dans leur caserne, un véhicule - une Golf 7 - a foncé délibérément sur un pompier volontaire. Il a été percuté par l'arrière et projeté en l'air sur plusieurs mètres de haut. Le véhicule a fini sa course contre le muret d'entrée de la caserne.

Les pompiers se sont afférés pour soigner leur collègue. Pendant ce temps, le conducteur et propriétaire du véhicule, Charly.B né le 27 juillet 2005 à Thonon-les-Bains, âgé de 19 ans et vivant à Evian-les-Bains, a pris la fuite en crachant sur les pompiers qui effectuaient les soins et a pris la fuite. La victime a été héliportée à destination de l'hôpital d'Annecy en réanimation.

«Son pronostic vital est engagé», ont indiqué les services de l'État dans un communiqué.

Les auteurs interpellés, Bruno Retailleau attendu sur place

Les auteurs ont «d'ores et déjà été interpellés par les policiers de la circonscription de police nationale de Thonon-les-Bains». Parmi les deux autres véhicules, se trouvait une Audi A1, conduite par Yanis.H.

Emmanuelle Dubée, la préfète de la Haute-Savoie, a apporté son soutien à «ses proches, à ses collègues sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, notamment présents sur les lieux».

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau doit se rendre sur place cet après-midi pour rendre une visite de soutien à la caserne des sapeurs-pompiers.