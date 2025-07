Lyon : le complice du détenu qui s’était évadé caché dans un sac a été interpellé

Le complice du détenu qui avait réussi à s’évader vendredi, caché dans un sac à linge, à Lyon, a été interpellé ce lundi soir à Marseille (Bouches-du-Rhône) et placé en garde à vue.

Une histoire qui avait mis en lumière le manque de moyens des agents pénitentiaires. Ce lundi, le détenu qui avait réussi à s'évader la semaine dernière, caché dans le sac à linge de son codétenu libérable de la prison de Lyon-Corbas, était interpellé dans la métropole lyonnaise.

Alors que de nombreuses interrogations subsistaient sur les conditions de cette évasion rocambolesque, son codétenu, le complice de ce dernier, a été interpellé ce lundi soir, à 22h, à Marseille (Bouches-du-Rhône), a appris CNEWS auprès du parquet de Lyon. Celui-ci a été placé en garde à vue et sera ramené à Lyon dans la journée de mardi.

Un procédé «extrêmement rare»

Le jeune homme, natif de Mayotte, était en détention provisoire à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, suspecté du «meurtre en bande organisée» d'un trafiquant de drogue et d'«infraction à la législation sur les armes», dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris.

Il a pu s'évader vendredi matin selon un procédé «extrêmement rare, que nous n'avons jamais connu dans cette administration», a commenté Sébastien Cauwel, directeur de l'administration pénitentiaire.

«Ils étaient trois en cellule, l'un de ses cocellulaires était libérable vendredi matin et il a profité de la complicité de ce cocellulaire pour se cacher dans un gros sac de linge», et sortir en même temps que ce complice, aux yeux et à la barbe des surveillants, a-t-il précisé. C'est seulement samedi matin que son absence en cellule a été constatée.

La maison d'arrêt de Lyon-Corbas, qui dispose de 660 places, dont 60 pour les femmes, a été mise en service en 2009. Son taux d'occupation actuel est d'environ 170%.