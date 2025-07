«Je suis venu avec Marie-Madeleine» : un avocat se présente au tribunal avec un rat pour dénoncer les conditions de détention de son client

Attendu pour une audience visant à décider de la poursuite, ou non, de la détention provisoire de son client, un avocat s’est présenté au tribunal judiciaire de Paris avec un rat, qu’il a surnommé «Marie-Madeleine», afin d’alerter sur l’insalubrité et la surpopulation carcérale.

Des conditions d’hygiène déplorables. Alors que la France comptait, au 1er juin 2025, 84.447 détenus en prison selon les chiffres du ministère de la Justice, un avocat, Me Romain Boulet, a opté pour une mise en scène choc pour alerter les autorités sur les conditions de détention.

En effet, lors d’une audience prévue pour décider de la poursuite de la détention provisoire de son client, poursuivi pour trafic de stupéfiants, ou de sa remise en liberté dans l’attente de son procès, l’avocat a en effet présenté un rat qu’il avait capturé quelques heures auparavant près de la maison d’arrêt de Nanterre.

La scène s’est déroulée au tribunal judiciaire de Paris. D’après nos confrères du Parisien, Me Romain Boulet avait essayé à plusieurs reprises, lors de ses procédures, d’alerter sur les conditions de détention de ses clients. Cependant, l’administration répondait systématiquement que l’avocat «ne présentait pas assez de preuves».

La densité carcérale atteint 165,6% en maison d’arrêt

Par conséquent, Me Romain Boulet a opté, cette fois, pour une option peu commune : ramener un rat au tribunal. Ainsi, lors de l’audience, il a sorti le rongeur devant le juge des libertés et de la détention, sous les regards éberlués du magistrat et de la procureure de la République, décrivent nos confrères.

«Je ne suis pas venu tout seul. Voici Marie-Madeleine, que j’ai attrapée ce matin sur le parking de la maison d’arrêt de Nanterre», a dit l’avocat. «Quand mes clients me décrivent les excréments sur les murs ou les matelas par terre, il m’est impossible de le documenter, car les téléphones portables sont interdits. Alors voilà, je suis venu avec Marie-Madeleine pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux», a-t-il ajouté.

D'après l'avocat, «cet animal peut être porteur de quatre maladies graves : la variole du singe, l’hépatite, la toxoplasmose et la leptospirose».

On ignore si l’initiative de l’avocat lui a permis d’obtenir la remise en liberté de son client. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que la densité carcérale en maison d’arrêt a atteint 165,6%. Ces structures sont destinées aux détenus en attente de jugement ou aux personnes condamnées à de courtes peines.