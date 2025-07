Maine-et-Loire : sorti pour vérifier l’origine d’un bruit étrange, il se fait agresser par trois individus

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juillet, un homme a été agressé à coups de poing par un groupe d’individus à Neuillé, en Maine-et-Loire, alors qu’il était sorti pour déterminer l'origine d'un bruit étrange qu’il avait entendu. Trois suspects ont été interpellés et placés en garde à vue.

Une violente agression a eu lieu dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juillet en Maine-et-Loire. Sur la commune de Neuillé, un homme, âgé de 41 ans, a été roué de coups après être sorti de son domicile afin de vérifier un étrange bruit qu’il avait entendu quelques minutes auparavant, a appris CNEWS auprès da la femme de la victime, et du parquet de Saumur.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 4h30 du matin, en pleine campagne. Selon le ministère public, le père de famille avait entendu des bruits à l’extérieur de son domicile. Ces derniers ont été identifiés par la victime comme étant «des pleurs d’un bébé», venant de la route qui longe sa demeure, a affirmé son épouse à CNEWS.

Inquiet par ce qu’il venait d’entendre, l'homme a alors décidé de sortir afin de vérifier si des personnes étaient en danger. Il a ensuite pris la direction d’un véhicule, stationné au bord de la route et occupé par trois personnes et leur chien. D’après le parquet de Saumur, l’homme leur a demandé ce qu'il se passait avec un ton décrit comme «agressif» par les auteurs de l'agression.

Selon les éléments de l’enquête, un des individus s’est alors approché du père de famille et ce dernier aurait utilisé une gazeuse «craignant d’être agressé» avant de s’enfuir, nous a informé le parquet, précisant que les individus n’ont pas compris le geste du quadragénaire à leur encontre.

Les auteurs poursuivis pour «des violences commises en réunion et en état d’ivresse manifeste»

Les trois individus ont ensuite décidé de poursuivre l'homme et ce «jusque dans le jardin d’une propriété où ils vont le frapper de plusieurs coups de poing», nous a indiqué le parquet de Saumur.

D’après l'épouse de la victime, le passage à tabac aurait duré une quinzaine de minutes. «On va chercher des couteaux et des sabres, on va te finir», auraient dit les individus au quadragénaire, selon sa conjointe. Ces propos ne nous ont toutefois pas été confirmés par le ministère public.

A la suite de cette agression, la victime souffre «d’une plaie sur le crâne, d’une plaie à l’arcade, d’un hématome périorbitaire, d’une plaie à la main, au coude, d’éraflures au niveau des jambes et des genoux», a dit le parquet de Saumur à CNEWS, ajoutant qu’elle «sera examinée par le médecin légiste demain pour fixer l’ITT» (Incapacité totale de travail : ndlr).

Les trois auteurs ont été interpellés par les gendarmes. Selon nos informations, ils sont poursuivis pour «des violences commises en réunion et en état d’ivresse manifeste» et seront jugés le 4 décembre 2025 à 13h30 au tribunal judiciaire de Saumur.

Deux d’entre eux sont connus de la justice, mais pas pour violences. Plus précisément, le premier est connu pour un délit routier tandis que le second est connu, lui, pour des faits d’atteinte aux biens et d’intrusion dans un établissement scolaire.