Elle tombe amoureuse d’un faux Gipsy King et est escroquée de 200.000 dollars

Une Américaine de 70 ans, pensant entretenir une relation amoureuse avec Nicolas Reyes, membre fondateur du groupe Gipsy King, a été escroquée de 200.000 dollars. Le brouteur est allé jusqu’à mettre en scène un «faux enlèvement» pour rester crédible auprès de sa victime.

Un mensonge qui a duré plus d’un an. Jane, une Américaine de 70 ans, a été victime d’une très grande escroquerie, dont le préjudice s’élève à 200.000 dollars (environ 172.000 euros), par un brouteur s'étant fait passer pour Nicolas Reyes, membre fondateur du groupe Gipsy King, avec qui la victime pensait vivre une grande histoire d’amour.

L’histoire a commencé en août 2023. A l’époque, elle avait été contactée par le brouteur sur les réseaux sociaux. Depuis, la conversation ne s’est pas arrêtée. La discussion a basculé vers Google Chat, puis vers WhatsApp, comme l’indiquent nos confrères de la Provence.

L’homme, derrière son écran, s’est montré affectueux et attentionné, au point que ne Jane tombe amoureuse de lui. Après des centaines de messages, l’interlocuteur indique à Jane qu’il éprouve des sentiments à son encontre. Un ressenti qu’elle partageait, elle aussi, envers l’artiste originaire d’Arles, dans les Bouches-du-Rhône.

Jane avait des doutes quant à l’identité de son interlocuteur. Mais pour brouiller les pistes, ce dernier lui a envoyé des photos de son passeport et lui racontait ses vacances tout en lui racontant ses véritables activités quotidiennes.

Une plainte déposée en France et une procédure complexe

Une fois que les doutes se sont dissipés, l’Américaine a effectué entre le mois d’août 2023 et le mois de décembre 2024 des virements d’une somme totale de 200.000 dollars, soit un peu plus de 170.000 euros.

Le brouteur a employé plusieurs techniques et faux événements pour convaincre sa victime de lui envoyer de l’argent. A titre d’exemple, il a d’abord fait comprendre à Jane qu’il ne pouvait plus faire confiance à son agent et à sa femme et lui a demandé de payer une taxe pour récupérer un soi-disant compte en Suisse.

Ce Gipsy King déguisé est même allé jusqu’à inventer un «faux enlèvement» pour forcer la retraitée de 70 ans à envoyer une somme d’argent conséquente. Concrètement, après avoir récupéré l’argent en Suisse et l’avoir converti en or, le brouteur aurait mis en scène un soi-disant enlèvement et une rançon a été exigée afin qu’il soit libéré. Une rançon que Jane a payée.

Pour que ses plans soient crédibles, le faux Nicolas Reyes aurait falsifié des documents et aurait utilisé des numéros français, toujours selon nos confrères de la Provence. Finalement, Jane s’est retrouvée dans une situation financière très délicate, ce qui l’a poussée à porter plainte en France.

Son conseil, Me Damien Faupin, a expliqué à nos confrères que «peu importe le niveau intellectuel ou social, une personne amoureuse ne résume plus de façon rationnelle. Certains virements ont même eu lieu après le dépôt de plainte». Bien que les faits soient d’une extrême gravité, la procédure pourrait être compliquée, et ce compte tenu de la nationalité de la victime.