«Il a commencé à me toucher» : une ancienne Miss France affirme avoir été victime d’une agression sexuelle lors du Festival d’Avignon

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani, 36 ans, a affirmé avoir été victime d’une agression sexuelle ce jeudi 17 juillet en marge du Festival d’Avignon, dans le Vaucluse.

Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet, Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007 et âgée de 36 ans, a publié trois vidéos en stories Instagram. Sur celles-ci, celle qui s’est lancée dans le one woman show début juillet a dénoncé une agression sexuelle dont elle a été victime au Festival OFF d’Avignon, dans le Vaucluse.

Les faits se sont produits ce jeudi soir alors que l’ex-Miss France se produisait avec son spectacle «Pas si Miss que ça». «J’étais avec des amis à moi qui jouent également. Il y a des jeunes qui m’ont reconnu et qui m’ont demandé des photos. Et il y avait un mec qui rôdait déjà depuis un moment autour. Je ne prêtais pas attention à cela, naïvement», a raconté Rachel Legrain-Trapani dans sa première vidéo.

«Le temps que je réagisse, il était parti»

Cet homme a ensuite demandé une photo à la comédienne, une requête qu’elle a acceptée. «De là, il a commencé à me toucher. J’étais sur le c** dans le sens où je ne m’attendais pas à ça. Le temps que je réagisse, il était parti», a ajouté Miss France 2007.

A la suite de ces faits, une amie de Rachel Legrain-Trapani a appelé les forces de l’ordre et l’homme a été rapidement interpellé. «Je me sens un peu bizarre. Je suis un peu triste parce que je suis loin de mes enfants. Je suis stressée car cela devient très stressant ici», a affirmé Rachel Legrain-Trapani, précisant être «un peu sonnée» par ce qu’elle venait de subir.

Dans sa vidéo, Miss France 2007 a remercié les fonctionnaires de police pour leur réaction rapide. «La police a super bien réagi. Les policiers ont été vraiment très gentils et très pédagogues. Vraiment merci», a-t-elle conclu, notant qu’«il faudra faire attention, tout le temps».

Contacté par CNEWS, le parquet d'Avignon n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.