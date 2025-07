Indre : ils s'enfuient avec 191kg de cannabis dans les champs et se font interpeller par les gendarmes et condamner

Deux personnes ont été interpellées et condamnées, a-t-on appris des gendarmes ce vendredi, après avoir fui à travers les champs avec près de 200 kg de pollen de cannabis dans le coffre de leur véhicule.

Une course-poursuite qui aura duré près d'une heure. Deux trafiquants, âgés de 23 et 25 ans, interpellés dans l'Indre après 40 minutes de fuite à travers champs avec 191 kg de pollen de cannabis dans le coffre, ont été condamnés à 8 et 10 ans de prison, ont annoncé les gendarmes vendredi.

Samedi 12 juillet, une patrouille de gendarmerie a repéré «un véhicule non assuré circulant sur l'A20 vers Paris» au niveau de la commune d'Argenton-sur-Creuse, mais les occupants cagoulés et gantés ont refusé catégoriquement d'obtempérer aux militaires, selon un récit des gendarmes de l'Indre publié sur leur page Facebook.

Prêts à «tous les risques» pour fuir

Les fuyards ont tenté «pendant 40 minutes et 51 kilomètres d'échapper aux gendarmes de l'Indre, via autoroute, routes départementales, champs, tous les axes carrossables ou non sont alors utilisés».

Ils ont alors pris «tous les risques» : «collisions avec les véhicules des gendarmes, barrage gendarmerie forcé à plus de 150 km/h, et même une fuite à vitesse folle à travers un champ de tournesols». Les deux personnes, âgées de 23 et 25 ans seront «finalement stoppées après avoir accidenté leur véhicule, alors qu'ils tentaient de fuir en courant à travers champs».

À bord du véhicule, sont retrouvés 191 kg de pollen de cannabis, une cargaison estimée à 15 millions d'euros à la revente selon la gendarmerie, et 2.900 euros en liquide. Placés en garde à vue pendant 96 heures dans les locaux de la gendarmerie de l'Indre, ils ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Châteauroux.

«Les deux trafiquants ont été condamnés à 8 et 10 ans de prison ferme, assortis de 3.000€ d'amende chacun, ainsi qu'à la confiscation d'un certain nombre de leurs biens», ont conclu les gendarmes.