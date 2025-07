Nîmes : plusieurs personnes ciblées par des tirs d’arme à feu à Pissevin, une enquête ouverte

Dans un communiqué publié ce vendredi 18 juillet, le parquet de Nîmes a indiqué avoir ouvert une enquête après que plusieurs personnes ont été ciblées par des tirs d’arme à feu. Les agresseurs, véhiculés, ont pris la fuite après les faits.

Une insécurité grandissante dans cette ville du Gard. A Nîmes, et plus précisément à Pissevin, un groupe de personnes a été attaqué à l’arme à feu ce jeudi 17 juillet au soir, a indiqué la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, dans un communiqué publié ce vendredi.

Les faits se sont déroulés à 22h. Ces personnes ont été ciblées «par un tireur doté d’une arme longue Place Léonard de Vinci». D’après la magistrate, «les agresseurs, en véhicule, prenaient la fuite» après les faits. «Des étuis étaient retrouvés sur place de même que des impacts de balles sur un mur d’immeuble voisin et une porte d'ascenseur», a-t-elle ajouté.

A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Les investigations ont été confiées aux «directions de la criminalité organisée du Gard et de l’Hérault», avec le renfort de plusieurs unités judiciaires de police zonales ou nationales, à savoir l’Unité d’investigation nationale en provenance de Paris, les brigades de recherche d’intervention régionale et nationale et l’Office anti-cybercriminalité.

Lors de cette agression du jeudi 17 juillet, aucun blessé n'est à déplorer en l’état. Comme l’indique la procureure de la République de Nîmes, «des gardes à vue sont en cours.»