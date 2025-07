Béziers : une cinquantaine d'individus s'attaquent aux forces de l'ordre, un policier blessé et un appartement brûlé

Dans la nuit de samedi à dimanche, une cinquantaine d’individus ont pris à partie une patrouille de police dans le quartier de la Devèze, à Béziers. Un policier a notamment été blessé.

Une nuit qui n’a pas été de tout repos pour les forces de l’ordre. À Béziers (Hérault), dans le quartier de la Devèze, des policiers ont été visés par des tirs de mortiers dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon Emmanuelle Ménard, conseillère municipale de Béziers et ancienne députée de l'Hérault, les faits se sont déroulés vers 1h du matin, lorsqu’un équipage de la BAC s'est rendu sur place, après que la police a été appelée à de nombreuses reprises pour plusieurs incendies, dont celui d’une voiture.

Une fois sur place, ils ont été accueillis par une cinquantaine d’individus hostiles, habillés en noir et cagoulés, et ont rapidement été pris à partie. Des tirs de mortiers ont notamment été lancés et une poubelle en feu bloquait le passage des véhicules.

Les forces de l’ordre se sont alors repliées à l’aide de tirs de lanceurs de balles de défense et une grenade de désencerclement, qui leur a notamment permis de se mettre à l’abri dans leur véhicule et d'appeler du renfort. Ainsi, les pompiers, la police municipale et nationale se sont également rendus sur place.

Un policier de la BAC a par ailleurs été blessé. Il souffre d’une brûlure au second degré au niveau de son mollet. Toujours selon Emmanuelle Ménard, interrogée par CNEWS, les violences ont pris fin aux alentours de 4h du matin.

Aucune interpellation effectuée

Reste que pendant les faits, un incendie s’est déclaré dans un appartement à proximité à cause d'un tir de mortier qui a traversé une fenêtre ouverte, poussant les pompiers à évacuer neuf personnes, selon le procureur de Béziers, Raphaël Balland.

D'après les sapeurs-pompiers de l’Hérault, «le mortier a embrasé l’appartement et a nécessité le sauvetage au moyen de l'échelle d'une personne bloquée au 4e et d'autres personnes réfugiées sur le toit. Les secours ont dû intervenir dans une situation tendue, sous protection des forces de sécurité intérieure».

L’appartement de 130 m2, qui appartenait à une personne âgée, a finalement été totalement détruit par les flammes, tuant le chat de la victime. Douze personnes ont été prises en charge après avoir inhalé de la fumée et six autres ont dû être relogées.

Les individus auraient quitté les lieux avant même d’être interpellés. Une enquête a été ouverte pour «violences avec arme, dans le cadre d'un guet-apens et sur personne dépositaire de l'autorité publique» et «destruction volontaire par incendie du bien d'autrui». Les auteurs des faits encourent jusqu'à dix ans d'emprisonnement.

Un guet-apens lié au trafic de drogue

Pour Emmanuelle Ménard, ces violences seraient liées au trafic de drogue : «Depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines, nous faisons beaucoup de présence et de lutte contre les stupéfiants, nous avons arrêté plusieurs dealers et avons saisi beaucoup de marchandise».

«Ils ripostent, je pense, pour essayer de nous impressionner», a ajouté la conseillère municipale de Béziers.

L'ancienne députée de l'Hérault a également déclaré avoir demandé l'envoi d'une compagnie de CRS : «C’est une question de moyens et les moyens sur la police nationale dépendent de l'Etat».

Dans la foulée, le préfet de l'Hérault a annoncé, sur le réseau social X, «avoir décidé du renforcement des moyens de la police nationale» dès ce soir dans le quartier de La Devèze, précisant qu'une «section d'une unité de CRS nouvelle génération sera présente».