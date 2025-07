Enfants à vélo fauchés à La Rochelle : la conductrice octogénaire condamnée à quatre ans de prison avec sursis

Le tribunal de La Rochelle (Charente-Maritime) a condamné mardi l’octogénaire, accusée d’avoir mortellement percuté une fillette de 10 ans alors qu’elle circulait à contresens en juin 2024, à quatre ans de prison avec sursis, conformément aux réquisitions du parquet.

A l’époque des faits, en milieu de matinée, la prévenue avait percuté mortellement Margot, une fillette de 10 ans roulant à vélo avec un groupe d’enfants dans le cadre d’une sortie organisée par un centre de loisir municipal, alors qu’elle roulait à contresens sur une avenue de la préfecture de Charente-Maritime où la vitesse était limitée à 30 km/h.

Peu après les faits, le parquet de la ville avait fait savoir que la conductrice s’était «subitement déportée sur la gauche, sans raison apparente», percutant frontalement un groupe de douze enfants âgés de 7 à 11 ans. Au total, sept enfants avaient été blessés, dont Margot. Finalement, cette dernière avait succombé à ses blessures deux jours après son transfert à l’hôpital.

«J'ai eu un malaise. C'était le trou noir, je ne me rappelle pas»

Après la collision, la conductrice avait continué à rouler sans freiner, avant qu’un témoin ne l’aide à s’arrêter. Elle avait été contrôlée négative à l’alcool et aux stupéfiants. Aux enquêteurs, la mise en cause, poursuivie pour homicide et blessures involontaires au volant d'un véhicule à moteur, et délit de fuite, avait déclaré avoir fait un malaise et ne pas avoir vu les jeunes cyclistes.

Une version qu’elle a réitérée devant le tribunal correctionnel de La Rochelle lors de son procès le 1er juillet 2025 dernier, plaidant le «trou noir». «J'ai eu un malaise. C'était le trou noir, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas d'explication», s'était défendue à la barre la prévenue.

Il est à noter que devant le tribunal, l’octogénaire avait tenu des propos dénués d’émotion et parfois confus, comme l’avait remarqué l’AFP. Elle avait également donné des explications différentes de celles livrées aux enquêteurs sur les symptômes de son malaise et les circonstances de sa fuite.

Camille Pineau, mère de Margot, avait également pris la parole lors de cette même journée. «Je suis incapable de décrire ce que cette conductrice nous a enlevé. Une autre vie a commencé le 6 juin 2024, bien terne et triste», avait-elle témoigné. En larmes, elle a demandé au tribunal de «lui rendre justice».

Le parquet avait requis à l’encontre de la conductrice quatre années d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’annulation de permis de conduire et 200 euros d’amende.