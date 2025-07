Nice : une jeune femme de 22 ans violée peu après avoir tenté de mettre fin à ses jours

Une jeune femme de 22 ans a été violée, place Garibaldi à Nice, dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juillet 2025. Le suspect, un homme né en 1977, est déféré ce jour devant le parquet ce mardi.

Des faits survenus en plein cœur de Nice (Alpes-Maritimes). Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 juillet, une jeune femme de 22 ans a été victime d’un viol, place Garibaldi, a appris CNEWS ce mardi du parquet de Nice, confirmant une information de Nice-Matin.

C’est un témoin qui a donné l’alerte en contactant les forces de l’ordre. Les secours sont ensuite arrivés sur place aux alentours de 4h du matin. Ils ont trouvé la femme «dans un état de très grande vulnérabilité» et allongée sur le sol.

La victime aurait fait une tentative de suicide quelques minutes auparavant. Alors que celle-ci était inconsciente, un homme, né en 1977 selon le parquet, l’aurait pénétrée digitalement avant de prendre la fuite, laissant la victime dans un «état second».

Un suspect déjà condamné en 2022 pour des faits d'exhibition sexuelle

C’est au moment de son transfert à l’hôpital par les secours que la jeune femme s’est plainte de douleurs intimes. Ce qui a conduit à la réalisation d’un examen médico-légal.

Comme l’indiquent nos confrères, le suspect a été interpellé quelques heures plus tard par un effectif de police municipale et ce grâce au signalement du témoin. Le mis en cause a été retrouvé «errant dans les rues du Vieux-Nice».

A CNEWS, le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a indiqué que le mis en cause est «déféré ce jour à 14h dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire pour des faits de viol sur personne vulnérable», ajoutant que «des réquisitions de placement en détention provisoire sont prises».

Ce suspect est en effet déjà connu de la justice. D’après le magistrat, il «a une condamnation à son casier judiciaire, prononcée en 2022, pour des faits d’exhibition sexuelle».