Grenoble : l’OQTF prononcée contre l’influenceur algérien «Imad Tintin» annulée par la justice

L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) délivrée le 5 janvier dernier par la préfecture de l’Isère à l'encontre l’influenceur algérien «Imad Tintin» a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble.

Une décision qui devrait faire grincer des dents. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé lundi 21 juillet l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) délivrée à l'encontre d'Imad Ould Brahim, influenceur algérien plus connu sous le nom d'«Imad Tintin», le 5 janvier dernier par la préfecture de l'Isère.

Dans leur décision, consultée par nos confrères de Ouest France, les magistrats ont rappelé que l'homme, père d'une enfant née le 14 décembre 2024 en France, avait effectué une demande de titre de séjour le 29 décembre 2024.

La préfecture doit lui délivrer une autorisation provisoire de séjour

Selon un accord conclu entre Alger et Paris, cité dans la décision, «le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins».

Le tribunal administratif de Grenoble a donc, sur la base de cet accord, annulé l'OQTF à l'encontre d'Imad Ould Brahim. La préfecture de l'Isère doit désormais lui délivrer d'ici au 29 juillet une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de travailler, avant de statuer sur sa situation dans un délai de trois mois.

Une intense polémique autour de certains propos

Pour rappel, l'influenceur algérien avait été au cœur d'une intense polémique, en plein affrontement diplomatique entre Paris et Alger, après avoir été placé en détention provisoire par le tribunal de Grenoble en janvier dernier, soupçonné d'avoir appelé à la haine dans des vidéos sur Tiktok.

Dans cette affaire, «Imad Tintin» avait été condamné le 10 juin dernier à 450 euros d'amende pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qui lui avait valu des poursuites pour «provocation directe à un acte de terrorisme» dans laquelle un autre influenceur algérien affirmait qu'il y appelait, en arabe, à «brûler vif, tuer et violer sur le sol français».

Mais une nouvelle traduction avait amené le procureur à demander une requalification des faits pour «menaces» et une peine de six mois de prison dont quatre avec sursis.

Quelques jours plus tard, le 13 juin, le parquet a fait appel de cette décision, considérant que «la contravention de troisième classe n'est pas la réponse adaptée», avait indiqué à l'AFP le procureur Etienne Manteaux.