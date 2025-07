Marne : attaqué par une nuée de frelons asiatiques, un homme de 67 ans meurt alors qu'il tondait sa pelouse

Un homme âgé de 67 ans est mort ce mardi 22 juillet à Fismes, dans la Marne, après avoir été piqué par des frelons asiatiques «plus d’une dizaine de fois» selon le maire de la commune.

Ce mardi 22 juillet, un retraité de 67 ans est décédé après avoir été piqué par des frelons asiatiques dans son jardin à Fismes, dans le département de la Marne, a appris l’AFP ce mercredi auprès des pompiers et de la mairie, confirmant une information d’Ici.

Les faits se sont déroulés lorsque l’homme tondait l’herbe de son jardin. Il a roulé sur un nid de frelons asiatiques qui l’ont piqué «plus d’une dizaine de fois», selon Damien Landini, Directeur général des services de la mairie de Fismes.

«À la suite du tragique accident survenu ce mardi à Fismes, la Ville tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime», a écrit la mairie sur sa page Facebook.

Elle rappelle également qu’«une aide financière de 80 euros peut être accordée par le Grand Reims pour la destruction des nids situés sur votre terrain».

Le frelon asiatique signalé pour la première dans le Grand Est en 2015

Arrivé en France il y a vingt ans, le frelon asiatique a été déclaré parmi les espèces envahissantes et préoccupantes par l’Union européenne. D'après le site internet de l'Agence régionale de Santé (ARS) du Grand Est, le frelon asiatique a été signalé en 2015 en Lorraine et en Champagne-Ardenne et en 2016 en Alsace.

La loi du 14 mars 2025 institue d'ailleurs «un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes », dans le cadre des plans contre les espèces invasives. C’est dire si le problème est pris au sérieux par les autorités et institutions de l’Hexagone.

Comme le rappelle l’AFP, début juillet à Aurillac (Cantal), trois personnes avaient été hospitalisées en urgence absolue après une virulente attaque d'abeilles. Selon le maire de la ville, Pierre Mathonier, l'agressivité des insectes était «probablement (due à) une attaque de frelons asiatiques, des prédateurs importants» pour elles.