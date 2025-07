Eure : une femme de 42 ans retrouvée morte ligotée, son frère se dénonce

Au Fidélaire, dans l’Eure, une mère de famille de 42 ans a été retrouvée morte et ligotée après un appel de son frère qui s’est dénoncé, a indiqué le parquet d’Evreux ce jeudi dans un communiqué.

Dimanche 20 juillet 2025, une femme âgée de 42 ans a été retrouvée morte et ligotée au Fidélaire, dans l’Eure, a fait savoir Juliette Acher, substitut du procureur de la République d’Evreux dans un communiqué. L’alerte a été donnée par le frère de la victime, qui s’est dénoncé par téléphone.

Celui-ci a en effet contacté la gendarmerie départementale, affirmant «qu’il avait tué sa sœur», a indiqué la magistrate. Lorsqu’ils se sont déplacés sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé la mère deux enfants, non présents sur place, «inanimée» avec «ses chevilles et ses poignets liés par des vêtements et des foulards».

La substitut du procureur de la République d’Evreux a précisé qu’autour du cou de la victime «étaient également noués un vêtement et un foulard». Une autopsie a été réalisée. Celle-ci a permis de constater que la mère de famille est décédée à la suite d’une «asphyxie mécanique par strangulation et/ou suffocation» et «l'intervention d'un tiers est fortement évoquée».

Une enquête ouverte pour homicide volontaire

Le frère de la victime, qui consommait du cannabis «en grande quantité» et avait récemment arrêté cette consommation, a été «immédiatement interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue», a indiqué la magistrate.

Cependant, «son état de santé ayant été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue, le mis en cause (a fait) l'objet dans la soirée d'une mesure d'hospitalisation d'office prise par la préfecture de l'Eure, mesure actuellement toujours en cours»

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, a précisé Juliette Acher.

«Le passage à l'acte apparait être en lien avec un contenu délirant s'articulant autour de thématiques mystico-religieuses et de préjudice familial», a-t-elle ajouté, précisant que l'homme, qui souffre de «troubles psychotiques» ne faisait pas l'objet d'un «suivi psychiatrique connu». Le trentenaire avait déjà été condamné pour diverses infractions, dont des faits de violences.