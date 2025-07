«Il m'a étranglée sans s'arrêter en me regardant droit dans les yeux» : une jeune femme raconte son agression sur le Champs-de-Mars par un homme qui voulait voler son chien

Une femme de 32 ans a été brutalement prise à partie ce mercredi au parc du Champ-de-Mars, à Paris. La victime a été agressée en pleine journée par un homme qui tentait de lui voler son chien.

Une rencontre traumatisante. Alors qu’elle promenait tranquillement sa chienne dans le parc du Champ-de-Mars mercredi 23 juillet, au pied de la tour Eiffel à Paris, une femme de 32 ans a été sauvagement agressée par un homme.

Selon le témoignage de la victime recueilli par CNEWS, l’individu s’en serait d’abord pris à son animal, avant de s’attaquer physiquement à elle.

«Je l’ai frappé du plus fort que je pouvais»

«Je l’ai frappé du plus fort que je pouvais avant qu’il me saisisse à la gorge et m’étrangle en me regardant droit dans les yeux », a-t-elle raconté, encore sous le choc. Dans un réflexe de survie, la jeune femme a réussi à alerter les passants en criant à l’aide, tout en enregistrant la scène avec son téléphone portable.

Interpellé par ses cris, un homme présent dans le parc est alors intervenu et a réussi à maîtriser l’agresseur en le plaquant au sol. On ignore si l’assaillant a pu être interpellé par les forces de l’ordre.