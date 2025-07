Charente : au moins un mort et quatre disparus dans l'incendie d'un gîte accueillant des adultes handicapés

Une personne est morte et quatre autres sont portées disparues après l'incendie d'un gîte d'accueil pour personnes handicapées, a annoncé ce lundi la préfecture de Charente.

Un drame qui s’est déroulé en pleine nuit. Un incendie dans un gîte accueillant des adultes en situation de handicap en Charente a fait un mort et quatre personnes sont toujours portées disparues, a annoncé lundi la préfecture de Charente.

Quatre autres personnes ont été «évacuées vers le centre hospitalier, dont une personne en urgence absolue», précise, dans un communiqué, la préfecture à propos de ce feu qui s'est déclaré vers 4h30 du matin sur la commune de Montmoreau, au sud d'Angoulême.

Charlotte Parmentier Lecocq, la Ministre chargée de l’Autonomie et du Handicap, a annoncé sur X qu’elle se rendrait dans les prochaines heures sur le lieu de l’incident.

Un incendie s’est déclaré cette nuit dans un gîte accueillant des adultes en situation de handicap, en Charente.



Les forces de l’ordre, les pompiers et les services de secours sont pleinement mobilisés.



Je me rendrai sur les lieux dans les prochaines heures.



Mes pensées vont… — Charlotte Parmentier Lecocq (@lecocqcharlotte) July 28, 2025

«Un incendie s’est déclaré cette nuit dans un gîte accueillant des adultes en situation de handicap, en Charente. Les forces de l’ordre, les pompiers et les services de secours sont pleinement mobilisés. Je me rendrai sur les lieux dans les prochaines heures. Mes pensées vont aux victimes, à leurs proches et à tous ceux touchés par ce drame», a posté la ministre.

«De nombreux moyens ont été engagés dont 68 pompiers et 4 engins de lutte incendie. Actuellement le feu est maîtrisé, 300 m2 de bâtiments ont été détruits», indique encore la préfecture.

Selon une source au sein de la gendarmerie locale, 12 personnes en situation de handicap se trouvaient à l'intérieur, en plus du couple qui tient le gîte. L'incendie serait dû à un dysfonctionnement de l'installation électrique, selon cette même source.

Le bâtiment incendié est un ancien corps de ferme et avait «le label pour accueillir des personnes handicapées pendant la période des vacances», a indiqué Jean-Michel Bolvin, le maire de cette commune d'environ 2.400 habitants.

Cet incendie survient un peu moins de deux ans après celui qui avait fait 11 morts dans une ancienne grange transformée en gîte accueillant des personnes en situation de handicap léger à Wintzenheim (Haut-Rhin), près de Colmar. Dix adultes en situation de handicap et un accompagnateur avaient péri dans le sinistre.