Le Havre : quatre personnes écrouées pour homicide en bande organisée

Le parquet du Havre a annoncé ce lundi 28 juillet la mise en examen et le placement en détention provisoire de quatre personnes dans le cadre d'une enquête ouverte pour meurtre la suite du décès d’un trentenaire, tué par balle, le 19 juillet dernier.

La victime avait été blessée d’une balle dans le dos avant d’être déposée à l’hôpital, où elle est morte. Ce lundi 28 juillet, le parquet du Havre (Seine-Maritime) a annoncé, dans un communiqué, la mise en examen, ainsi que le placement en détention provisoire, de quatre personnes dans l’enquête ouverte pour homicide en bande organisée après le décès par arme à feu d’un homme, âgé d’une trentaine d’années.

Ces faits se sont produits le 19 juillet 2025. Ce jour-là, la victime, «originaire de Rennes et connue pour des faits de trafic de stupéfiants», a été visée par balles au niveau du dos. Elle a ensuite été transférée à l’hôpital par deux personnes. Néanmoins, la victime a succombé à ses blessures et est décédée.

Les deux personnes l’ayant transférée se sont ensuite présentées au poste de police de Rennes où elles ont été placées en garde à vue. Au total, dans cette affaire, quatre personnes avaient été interpellées «dont le mis en cause suspecté d’être à l’origine de ce tir mortel», a indiqué la procureure de la République du Havre, Soizic Guillaume.

Dans son communiqué, la magistrate a expliqué que la victime s’était «rendue au Havre dans le contexte de la commission de faits de trafic de stupéfiants, en l'espèce notamment de la cocaïne et que plusieurs auteurs pouvaient être mis en cause pour avoir participé de manière organisée à ce crime».

De ce fait, quatre des six personnes interpellées, des hommes résidant au Havre et âgés de 22 à 47 ans, ont été déférées ce dimanche 27 juillet et mises en examen notamment des chefs d'homicide volontaire en bande organisée, trafic de stupéfiants, et association de malfaiteurs en vue de commettre des faits de trafic de stupéfiants, selon la magistrate.