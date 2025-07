Ain : une chanteuse agressée sexuellement en plein concert et décide de finir le show seins nus

La chanteuse du groupe de musique Lulu Van Trapp, Rebecca, a été agressée sexuellement en plein concert samedi soir alors qu’elle chantait au milieu du public. Elle a décidé de finir le show seins nus.

Des faits d’une extrême gravité. Samedi 26 juillet 2025, le groupe de musique Lulu Van Trapp performait dans le festival Le Cri de la Goutte, à Chézery-Forens, dans l’Ain. Et c’est lors de ce concert que la chanteuse Rebecca s’est faite agressée sexuellement. La scène s’est déroulée lorsque l’artiste est descendue dans la fosse, micro à la main, pour chanter en plein milieu du public.

«Direct, je me sens pas en sécurité, il n’y a que des mecs super excités. Ils m’empoignent. Il y en a un qui tient le bras et le lâche pas. Et là, alors que j’ai une main qui tient mon micro et l’autre immobilisée par ce mec, un autre m’attrape les seins», a raconté la chanteuse sur la page Instagram du groupe musical, dénonçant un «geste ridicule», «tellement rapide» et «dégoûtant».

«Depuis plus de 10 ans que je suis sur scène, c’est la première fois que ça m’arrive. Je me suis déjà jetée entièrement nue dans des foules et ça n’est pas arrivé. La preuve que ça n’a aucun rapport avec ce que je porte», a ajouté la chanteuse.

En état de choc, Rebecca décide alors de remonter sur scène en annonçant que l’homme dont elle n’a pas vu le visage lorsqu’il l’a agressée «a intérêt à se casser du show». «Je suis face à un choix : soit j’arrête le concert et tout le monde a perdu, et surtout moi, soit je continue, soit je transforme mon agression en sa honte, et notre force, soit on change le discours».

«Je resterai seins nus jusqu’à ce que ce soit normal»

Prise «d’un instinct», selon ses propres mots, Rebecca a décidé de se mettre «seins nus». «Je resterai seins nus jusqu’à ce que ce soit normal. Jusqu’à ce que vos cerveaux se soient habitués à que ce soit pas s*xuel. Je tremble, je flotte, mais le besoin de ne pas laisser faire et mettre sous les lumières de la scène cet acte est plus fort. Mon courage, sa honte», a écrit l’artiste.

Dans sa publication, Rebecca affirme qu’elle «n’oubliera jamais ce concert». «Jamais je ne me suis sentie si fragile et pourtant si forte que sans autre armure que ma conviction», a-t-elle affirmé.

En livrant ce témoignage sur le réseau social Instagram, l’artiste sent «cette main sans visage, comme si c’était la dernière qui avait touché mon corps. Je la sens comme une brûlure. Ça ne se passera pas comme ça. Je choisis que la dernière chose qui a touché ce corps, c’est ce grand câlin que j’ai reçu de la part de mes sœurs à la sortie du concert, elles aussi seins nus sous leurs gros manteaux».

«On est méga en retard sur le sujet alors qu’on représente de base une musique de libération. Reprenons l’espace, autant sur scène que dans la fosse. Je vous promets que ce sera la priorité lors de nos concerts », a conclu Rebecca.

Interrogés par nos confrères du Progrès, les organisateurs du festival ont apporté leur soutien à la chanteuse, dénonçant par la même occasion un comportement «inacceptable» de l’homme. Un acte jugé «est en totale contradiction avec les valeurs du Cri de la Goutte : respect, bienveillance, inclusion et sécurité pour tous et toutes».