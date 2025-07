Enfants fauchés à La Rochelle : «Mes clients sont abattus par la décision de la prévenue de faire appel», réagit l’avocat des parents de Margot

L’octogénaire ayant écopé de 4 ans de prison avec sursis après avoir percuté mortellement Margot à La Rochelle a fait appel de sa condamnation. Le représentant des parents de la fillette, Me Vincent Julé-Parade, a réagi auprès de CNEWS ce mardi 29 juillet.

Condamnée à quatre ans de prison avec sursis pour avoir mortellement percuté Margot, une fillette de 10 ans circulant à vélo à La Rochelle (Charente-Maritime) en juin 2024, l'octogénaire a fait appel «uniquement sur l’action publique», a appris CNEWS de l'avocat de la prévenue Me Vincent Berthault.

Au lendemain de cette annonce, Me Vincent Julé-Parade, conseil de la partie civile, est revenu pour CNEWS sur cette nouvelle étape dans le dossier, décrivant «la colère» et la «stupéfaction» des parents de Margot.

«Je les ai préparés à cela. Je savais depuis le jour du jugement qu’il y avait cette réflexion du côté de la prévenue et de son conseil. Au fond d’eux, les parents n’attendaient rien de la décision en tant que telle en termes de sanctions. Ils attendaient toutefois un minimum d’acceptation de la décision prononcée par la prévenue. Ils avaient l’espoir d’avoir tourné la page judiciaire au pénal», a indiqué Me Vincent Julé-Parade à CNEWS.

Une prévenue «détachée» et «animée d'aucune empathie»

«La décision de la prévenue les replonge, malheureusement, dans un parcours qui va durer plusieurs mois, avec une nouvelle audience. Pour eux, cela est difficile à accepter. C’est également très difficile à comprendre. Ils ont un peu l’impression que, quelque part, tout ce que la prévenue a semblé être à l’audience correctionnelle se confirme à travers cet appel», a-t-il ajouté.

Lors du procès en première instance, la prévenue était décrite comme étant «détachée» et «animée d’aucune empathie». L’avocat des parents de Margot a estimé, quant à lui, qu’il s’agissait, en effet, d’un «appel de principe». «Nous sommes devant une prévenue qui considère qu’elle n’a pas été entendue», a-t-il dit à CNEWS.

Concrètement, au cours du procès, l’octogénaire avait indiqué qu’elle se sentait «peut-être un petit peu responsable» de l'accident ayant coûté la vie à Margot. A travers cet appel, la prévenue montrerait, selon Me Vincent Julé-Parade, qu’elle «ne se sent pas du tout responsable» de l’accident et considérerait qu’elle «ne doit en rien une justification quelconque auprès de ces parents qui, pour les uns ont perdu leur fille et pour les autres dont les enfants ont été blessés».

«Elle pense qu’elle est victime d’une injustice. A mon sens, la vraie injustice dans toute cette histoire, c’est le fait d’avoir perdu sa fillette de 10 ans. Mes clients attendaient au moins que la prévenue fasse profil-bas après la décision» prononcée mardi 22 juillet dernier.

Les parents de Margot «seront d’une dignité exceptionnelle devant la cour d’appel»

Malgré leur contestation de cette décision prise par la prévenue, les parents de Margot et leur conseil disent «respecter» cet appel qui, comme le rappelle Me Vincent Julé-Parade, est «un droit le plus fondamental».

Néanmoins, l’avocat précise que les parents de la fillette de 10 ans sont «abattus par cette décision». «C’est plus de l’abattement que de la colère. Ils sont atterrés. Ils ont l’impression qu’on leur vole le peu de quiétude à laquelle ils pouvaient espérer après un an d’attente», a réagi le conseil auprès de CNEWS.

«Ils ont été d’une dignité exceptionnelle en première instance. Ils seront d’une dignité exceptionnelle devant la cour d’appel. Ils avaient déjà peu d’attentes vis-à-vis de cette femme en première instance. Ce qui est clair, c’est qu’en appel, ils n’en auront aucune. Ils n’ont plus rien à espérer de cette femme», a martelé Me Vincent Julé-Parade, disant espérer «que la cour d’appel confirme le jugement rendue en première instance».

Pour rappel, les faits se sont produits le 5 juin 2024. Ce jour-là, l’octogénaire ans avait emprunté à contre-sens une voie limitée à 30 km/h, avant de percuter frontalement un groupe de douze enfants roulant à vélo. Margot, une fillette de 10 ans, avait succombé à ses blessures deux jours plus tard et six enfants avaient été blessés.

Dans son jugement rendu le 12 juillet 2025, le tribunal correctionnel de La Rochelle avait retenu le délit de fuite, un point important pour la famille de Margot, la conductrice ayant continué sa route après le choc avant que des témoins ne parviennent à l'arrêter.