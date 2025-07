«Il appliquait un traitement sanitaire sur des ruches» : un homme meurt victime d'une attaque massive d'abeilles

Dans une exploitation apicole à Alcaine, en Espagne, un homme a perdu la vie à cause d’attaque d’abeilles. Deux piqures au visage lui ont provoqué des difficultés respiratoires et une perte de connaissance.

Un cas rare. Dans le nord-est de l’Espagne à Alcaine (Cuencas Mineras), proche de la ville de Saragosse, un homme de 63 ans est décédé des suites de piqûres d’abeilles. Alors qu’il travaillait dans une ferme apicole, le sexagénaire s’est fait attaquer par de nombreuses abeilles.

L’homme appliquait de base un traitement sanitaire sur plusieurs ruches selon El Mundo. Après plusieurs piqûres, dont deux au visage, l’Espagnol a développé des difficultés respiratoires avant de perdre totalement connaissance. Son état a nécessité une intervention rapide des secours et il a alors été transporté au centre de santé de Muniesa, à 20 minutes de l'endroit de l'attaque. Malgré une piqûre d’adrénaline et des tentatives de réanimation cardio-pulmonaire, la victime n'est pas parvient pas à être sauvée.

Un risque allergique

L’homme était un habitant de la commune comme l’a confirmé Carlos Pardo, le maire du village. Il venait régulièrement pour passer du temps avec sa famille selon la même source. Les circonstances précises de l’attaque ne sont pas encore connues ainsi que si la victime était allergique aux piqûres d’abeilles.

Les piqûres mortelles d’abeille sont un phénomène assez rare. Les accidents impliquant un hyménoptère, soit des abeilles, des bourdons, des frelons ou des guêpes ne représentent que 14 décès par an en France alors qu’en Europe 57 % et 86 % des adultes ont été au moins une fois victimes d’une piqûre de ces insectes une fois dans leur vie selon une étude menée par Santé publique France entre 2000 et 2010.

La prévalence de l’anaphylaxie, une réaction allergique aiguë aux hyménoptères, dans la population générale est estimée entre 1 et 5 %, selon les études. Les accidents impliquant un hyménoptère sont surtout dus aux guêpes, pour 66 des cas observés lors de l’étude. Les abeilles ne représentant que 16% des cas répertoriés en urgences.