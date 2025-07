«Une envie de haine et de guerre» : Marie s’infiltre affirme avoir été «chassée» d’un bar à Marseille parce qu’elle était «juive»

Ce dimanche 27 juillet, l’humoriste Marie Benoliel, alias «Marie s’infiltre», a été prise à partie dans un bar du Vieux-Port de Marseille sous les cris de «Vive la lutte du peuple palestinien». Une agression qui aurait surgi sur fond d’antisémitisme.

«Est-ce que j’ai été chassée de ce café parce que j’étais juive ? C’est impossible, et pourtant je crois bien que c’est le cas». Tels étaient les propos de Marie Benoliel, connue sous son nom de scène «Marie s’infiltre», sur le réseau social Instagram.

C’est dans une publication en date du lundi 28 juillet que l’humoriste de 34 ans est revenue sur les invectives subies à Marseille la veille, soit dimanche 27 juillet, sur fond d’antisémitisme.

La scène s’est passée dans un café du Vieux-Port de Marseille. L’humoriste raconte qu’elle était assise en terrasse aux côtés de trois personnes lorsque celles-ci l’ont reconnue. «C’est Marie s’infiltre», ont-ils dit, selon la version relayée par Marie Benoliel sur Instagram.

«Je souris de loin en regardant le menu, mais je comprends qu’on ne dit pas mon nom pour me saluer, mais qu’on me désigne pour indiquer ma présence ou m’invectiver. Je dois être parano», a écrit l’humoriste.

«On crie trop fort, on tape des pieds, et les rires sont moqueurs»

Et c’est au moment où «Marie s’infiltre» passe sa commande que le groupe de personnes passent à l’acte. «J’entends crier très fort derrière moi, en tapant du pied : “Vive la lutte du peuple palestinien !“, et ce de plus en plus fort, jusqu’à ce que cela devienne assourdissant», a expliqué Marie Benoliel, précisant que ce slogan «légitime» et «libertaire» est «crié de manière hostile, menaçante». «On crie trop fort, on tape des pieds, et les rires sont moqueurs», ajoute-t-elle.

Face à cette situation, l’humoriste a dû interrompre sa commande. Courageuse, la jeune trentenaire s’est approchée du groupe de personnes qui l’ont invectivée, leur lançant : «Oui, bien sûr, vive la lutte du peuple palestinien, mais pourquoi me le crier là, tout de suite, maintenant ?». «Ils ne sont attisés que par la haine, ils m’ont choisie comme leur ennemie», a-t-elle constaté.

Selon «Marie s’infiltre», les propos tenus par ce groupe de personnes étaient «totalement incohérents». «Ils crient et n’arrêtent pas de me demander si j’ai un problème», dit-elle.

«Personne ne me chassera d’un café en France»

Et de poursuivre : «Je leur demande plusieurs fois si la manif qu’ils viennent d’orchestrer m’est destinée, puisqu’ils n’arrêtaient pas de répéter mon nom avant de crier. Une sur trois avoue, les autres n’arrivent même pas à assumer ce qu’ils sont en train de faire», racontant sentir une sortie d’«envie de haine» et de «guerre» de la part du groupe à l’origine de l’agression.

A la suite de ces faits, l’humoriste de 34 ans a décidé de partir, avant de comprendre qu’elle avait peur d’être reconnue «en tant que juive, et qu’on me considère en ennemi, et que ma seule présence attise la haine et la violence». Se disant ne pas se sentir en sécurité et en colère, «Marie s’infiltre» comprend qu’il y a urgence à agir et à ne pas se laisser faire.

«Quoi qu’il se passe à Gaza, en Israël, en Chine, en Afghanistan, au Mali ou sur Tatouine, je dis bien quoi qu’il se passe : Personne ne me chassera d’un café en France», a conclu Marie Benoliel.