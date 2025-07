«Kill all jews» : un tag antisémite appelant à «tuer tous les juifs» découvert à Toulouse, la justice saisie

Mardi 29 juillet, un tag antisémite appelant à «tuer tous les juifs», ou «Kill all jews» en anglais, a été découvert dans les rues de Toulouse. Le maire de la ville a saisi le préfet ainsi que la justice.

Des faits condamnables. Dans une publication sur son compte X ce mardi 29 juillet, le maire de Toulouse (Haute-Garonne) Jean-Luc Moudenc a indiqué qu’un tag antisémite, appelant à «tuer tous les juifs» a été découvert dans la Ville rose.

Non à la banalisation !

Ces expressions nauséabondes doivent cesser et leurs auteurs recherchés puis sanctionnés. L’antisémitisme ne passera pas à Toulouse.



C’est pourquoi j’effectue un double signalement auprès du Procureur et du Préfet. pic.twitter.com/DnWs3sRNeG

— Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) July 29, 2025