Marseille : un véhicule de police, en intervention pour un refus d'obtempérer, violemment percuté, les policiers visés par des jets de projectiles

Dans le 14e arrondissement de Marseille, un véhicule de police, en intervention pour un refus d'obtempérer, a été violemment percuté par une autre voiture. Au total, deux policiers ont été blessés, a appris CNEWS.

Un choc violent. Deux policiers de Marseille ont été légèrement blessés après que leur véhicule a été percuté par une autre voiture à une intersection, a appris CNEWS de la police et de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Choc à Marseille (quartiers Nord) : un véhicule de police violemment percuté sous les cris de joie des témoins.

Policiers blessés, pris à partie.

Alliance PN exprime son indignation et réaffirme son soutien total aux collègues agressés.

La scène s’est déroulée lundi 28 juillet dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne. Le véhicule de police était en intervention pour un refus d’obtempérer d’une motocross avant d’être violemment percuté par un second véhicule.

Après l’accident, et alors qu’ils s’extirpaient de leur véhicule, les policiers ont été visés par des jets de projectiles et d’insultes, a indiqué la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à CNEWS.

«Le préfet des Bouches-du-Rhône témoigne son plein soutien, sa profonde reconnaissance et son admiration pour le sang-froid, la maîtrise et le courage de ces policiers heureusement légèrement blessés», ont écrit les autorités sur le réseau social X.

Hier à Marseille, des policiers en opération sur un refus d’obtempérer ont été violemment percutés par un autre véhicule à une intersection.

Alors qu’ils s’extirpaient de leur véhicule renversé par le choc, une douzaine d’individus les ont pris à partie, notamment par des jets… pic.twitter.com/8qotKos4aw — Préfet de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) July 29, 2025

«Dans les conditions les plus difficiles et périlleuses, nos policiers travaillent avec acharnement, au péril parfois de leur vie. Ceux qui les insultent et les défient seront punis», ont-ils ajouté.

Selon nos informations, aucune interpellation n’a eu lieu. Par ailleurs, l’identification des auteurs des faits est actuellement en cours.