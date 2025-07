Royaume-Uni : elle découvre que son ex-petit ami est sur Tinder et le tue d’un coup de couteau dans le cœur

La police de Staffordshire, en Angleterre (Royaume-Uni), a indiqué que Kristy Carless, 33 ans, a été condamnée ce jeudi à 25 ans de prison pour le meurtre de son ex-petit ami Louis Price, 31 ans, à coups de couteau.

Un crime sur fond de colère et de jalousie. Ce jeudi 31 juillet, une trentenaire a comparu devant la Stafford Crown Court, en Angleterre (Royaume-Uni), après avoir été reconnue coupable la veille du meurtre de son ex-petit ami.

La prévenue, une certaine Kirsty Carless, 33 ans et originaire de Cannock au nord de Birmingham, est poursuivie pour avoir tué son ex-petit ami de 31 ans après avoir découvert qu’il était sur l’application de rencontres Tinder. Elle a été condamnée à 25 ans de prison.

D’après la police de Staffordshire, les faits se sont déroulés aux premières heures de Noël, soit le 25 décembre 2024, dans une maison d’Elm Road, à Norton Canes, où se trouvait Louis Price. Ce soir-là, Kristy Carless était «sous l’empire de l’alcool et avait consommé de la cocaïne».

Après s’être rendue compte que son ex-petit ami était sur Tinder, la trentenaire «avait pris un taxi pour se diriger vers l’adresse de Louis où il avait déménagé après la fin de sa relation avec Kirsty Carless», a précisé la police de Staffordshire.

«Lorsque le taxi s'est arrêté devant la maison aux petites heures du matin, Carless a été invitée à payer sa course. Elle a dit au chauffeur qu'elle serait "de retour dans une minute". Elle est revenue moins de deux minutes plus tard après avoir poignardé Louis et l'avoir laissé pour mort sur le sol de la véranda», a ajouté la police.

Une colère incontrôlable

Après les faits, Kirsty Carless a demandé au chauffeur de la déposer chez un membre de sa famille habitant la région.

Quelques minutes plus tard, l’alerte a été donnée. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont retrouvé le couteau utilisé par Kirsty Carless sur le comptoir de la cuisine. «Malheureusement, rien n’a pu être fait pour sauver Louis», qui a reçu un coup de couteau au niveau de la poitrine. «Il a été déclaré mort par les ambulanciers à 3h46 du matin, le jour de Noël», a écrit la police.

Selon la BBC, Kirsty Carless aurait été prise par une sorte de colère incontrôlable avant de commettre son crime. En effet, la trentenaire aurait eu des relations sexuelles avec Louis Price à trois reprises chez lui avant qu’elle ne découvre qu’il était sur Tinder. Une nouvelle qui, selon le tribunal, l’a mise dans un état d’agitation.

A l’issue du délibéré, l’inspectrice Lisa Holland, en charge de l’enquête, a réagi indiquant que «Louis a été violemment et prématurément privé de la vie, et Carless va désormais passer un long moment en prison».

Et de poursuivre : «La violence domestique peut prendre de nombreuses formes, et il est absolument essentiel que vous vous manifestiez si vous en êtes victime ou si vous soupçonnez qu'une personne de votre entourage en souffre. Nous traitons tous les signalements de violence domestique avec le plus grand sérieux, en ciblant les auteurs et en soutenant les victimes vulnérables tout au long de l'année».