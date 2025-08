«Je demande que ce démon soit respectueusement renvoyé en enfer» : un Américain condamné à la perpétuité après avoir démembré une femme lors de leur premier rendez-vous

Ce 1er août, une juge du comté de Milwaukee a condamné un homme à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, pour avoir tué et démembré une jeune femme de 19 ans. Au cours de l’audience, les parents de la victime ont livré des témoignages poignants.

Une affaire digne d’un épisode de série criminelle. En juin dernier, aux États-Unis, un jury a reconnu coupable Maxwell Anderson d'homicide volontaire au premier degré, de mutilation et de dissimulation de cadavre et d'incendie criminel. La victime, Sade Robinson, était une jeune étudiante de 19 ans.

Ce vendredi 1er août, la juge Laura Crivello, du tribunal de première instance du comté de Milwaukee, a condamné Anderson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Lors de l’audience de détermination de la peine, la mère de la victime, Sheena Scarbrough, a pris la parole avec émotion, s’adressant directement à la juge : «Madame la juge, je demande que ce démon soit renvoyé respectueusement en enfer dès que possible.» Le père de Sade, Carlos Robinson, a quant à lui exprimé sa colère et sa tristesse : «Tout ce qu’il a fait devrait lui être fait», a-t-il froidement lancé, ajoutant : «Aucun homme ne devrait pouvoir vivre après ce qu’il a fait. C’est ce que je pense. Je ne peux pas passer outre. Je ne peux pas.»

Pour rappel, dans l’Etat du Wisconsin, l'homicide volontaire au premier degré est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. La seule question qui se posait lors de cette audience était de savoir si Anderson pourrait, un jour, prétendre à une libération conditionnelle après 25 années de détention.

Malgré les arguments de son avocat, Me Tony Cotton, qui a souligné que son client avait servi dans la marine américaine, souffrait de troubles mentaux et que sa vie serait menacée en prison, la juge a catégoriquement refusé cette possibilité. À l’issue de l’audience, Maxwell Anderson a proclamé son innocence et annoncé son intention de faire appel : «J’espère que justice sera faite», a-t-il déclaré avant de quitter la salle.

Des morceaux du corps de la victime retrouvés à trois endroits différents

Maxwell Anderson et Sade Robinson se sont rencontrés en mars 2024, une semaine seulement avant la tragédie.

Sade Robinson, étudiante au Milwaukee Area Technical College, avait passé l’après-midi et la soirée du 1er avril en compagnie d’Anderson. Des vidéos de surveillance, des échanges de SMS et des données de géolocalisation ont confirmé qu’ils avaient fait la tournée des bars avant de se rendre à l’appartement de ce dernier.

Selon les images captées par une caméra de sécurité, le véhicule d’Anderson a quitté son domicile tôt le matin du 2 avril pour se diriger vers un parc situé sur les rives du lac Michigan. D’après l’accusation, c’est à cet endroit qu’il aurait démembré le corps de la jeune femme.

Il aurait ensuite incendié sa propre voiture derrière un bâtiment abandonné, avant de prendre un bus pour regagner son domicile.

L’enquête a permis de retrouver plusieurs parties du corps de Sade Robinson : une jambe a été découverte dans le parc, l’autre ainsi qu’un pied ont été retrouvés près d’une aire de jeux, non loin de l’endroit où le véhicule avait été brûlé. Un torse humain et un bras, également attribués à la victime, ont été retrouvés sur une plage de la banlieue de South Milwaukee.

À ce jour, la tête de Sade Robinson reste introuvable.