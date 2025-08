Roanne : il arnaque plusieurs McDonald’s de France grâce à TikTok et est condamné à 9 mois de prison

Un homme âgé de 29 ans a été jugé à Roanne le 30 juillet dernier à la suite de plusieurs arnaques commises au préjudice de plusieurs restaurants McDonald’s, après avoir regardé des vidéos sur TikTok. Il a été condamné à 9 mois de prison sans mandat de dépôt.

Il était visiblement très ambitieux. Mercredi 30 juillet 2025, un homme a comparu devant le tribunal correctionnel de Roanne (Loire). Le prévenu devait en effet être jugé pour plusieurs arnaques commises au préjudice des restaurants McDonald’s dans divers départements de la France.

Originaire de Saint-Etienne, le prévenu de 29 ans a finalement été condamné à 9 mois de prison sans mandat de dépôt. Au cours de ses auditions, l’homme a reconnu «une dizaine» d’arnaques.

La méthode adoptée est simple : il se rendait dans des restaurants McDonald’s et réclamait avec insistance le remboursement d’une commande passée soit sur le site internet ou par téléphone au motif qu’il n’a jamais reçu sa livraison, selon nos confrères de La Montagne. Pris dans le feu de l’action, les responsables des restaurants s’exécutaient et procédaient au remboursement.

Pour agir, l'accusé se serait inspiré d'une vidéo diffusée sur la plate-forme TikTok, et détaillant le procédé d'arnaque. Mais les agissements du Stéphanois ont pris fin le 28 juillet lorsque les policiers l’ont interpellé après que sa présence dans un restaurant McDonald’s a été signalée par les responsables du restaurant aux forces de l’ordre.

Selon nos confrères, l’homme a été présenté au parquet sous la forme d’une comparution immédiate. Les montants escroqués sont estimés de 50 à 52 euros, seulement pour trois restaurants, situés pour Roanne, Riorges et Lunéville en Lorraine. Cependant, lors de son passage à la barre, l’individu a avoué «une dizaine» d’arnaques «maximum» au motif qu’il n’avait pas beaucoup d’argent.

Un prévenu sous les mesures d’un sursis probatoire

«Vous nous dites que vous n'avez pas d'argent et on vous retrouve en Lorraine comme en Pays de la Loire avec votre voiture. Comment expliquez-vous cette contradiction, sinon que par faire la tournée des McDo pour les escroquer, jusqu'à trois fois dans la même journée ?», a réagi le président de l’audience dont les propos ont été rapportés par La Montagne.

«Parfois, j'ai besoin de prendre l'air, de voir du pays. Ça me permet de ne pas retomber dans mes travers», a-t-il répondu. Et le prévenu était connu de la justice pour une dizaine de condamnations, la dernière en date remontant à juillet 2023. Il était, donc, en récidive légale au moment de mettre à œuvre son plan d’arnaque et était sous les mesures d’un sursis probatoire.

Alors que la substitut du procureur Louise Gayon a requis 10 mois de prison ferme, son placement immédiat en détention et une interdiction de paraître dans tous les McDonald’s de France, l’homme n’a finalement été condamné qu’à 9 mois de prison sans mandat de dépôt et à dédommager les deux restaurants roannais (Roanne et Riorges) où il avait sévi à hauteur de 50 euros.