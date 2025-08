Toulouse : un homme blessé à la gorge par un tesson de bouteille, deux individus interpellés dont un sous OQTF

Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 août, un homme a été agressé avec un tesson de bouteille, rue Saint-Rome à Toulouse, en Haute-Garonne, a appris CNEWS de la police et du parquet. Deux suspects ont été interpellés, l’un d’eux étant sous le coup d’une OQTF.

Une nuit violente à Toulouse. Un interne en médecine a été agressé avec un tesson de bouteille alors qu’il se trouvait avec sa compagne rue Saint-Rome à Toulouse, en Haute-Garonne, dans la nuit de vendredi à samedi, a appris CNEWS de la police, confirmant une information du JDD.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 2h30. D’après une source policière, c’est un témoin qui a contacté le 17 à la suite de cette agression. Les policiers de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) se sont alors déplacés sur les lieux.

L’un des deux agresseurs aurait été retenu sur place tandis que le second aurait pris la fuite. Ce dernier, faisant l’objet d’un signalement, sera interpellé plus tard par les effectifs de police vers la rue Alsace-Lorraine, toujours selon la source policière.

Les deux mis en cause alcoolisés au moment des faits

Selon nos informations, les faits seraient survenus lors d’une rixe. La victime a en effet tenté de protéger sa compagne, qui serait avocate, et a été agressée avec un tesson de bouteille. A l’arrivée des forces de l’ordre, le pronostic vital de la victime était engagé. Elle a été transportée à l’hôpital.

Selon la police à CNEWS, les deux mis en cause étaient alcoolisés et l’un d’eux était positif aux stupéfiants. De plus, l’un des deux agresseurs serait sous le coup d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Le parquet de Toulouse nous précise que cette information est en cours de vérification.

A la suite de cette agression, une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire sur la voie publique. Celle-ci a été confiée à la Police nationale, selon le JDD.