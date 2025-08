Disparition inquiétante de Fatima, 17 ans, dans les Yvelines : un appel à témoins lancé par la police pour retrouver l’adolescente

La police nationale des Yvelines a lancé, ce dimanche 3 août, un appel à témoins afin de retrouver Fatima Zahraoui, une adolescente de 17 ans portée disparue depuis ce mardi 8 juillet à Verneuil-sur-Seine.

Quasiment un mois après sa disparition, Fatima reste toujours introuvable. Ce dimanche 3 août, la police nationale des Yvelines a publié un appel à témoins afin de retrouver l’adolescente de 17 ans.

Fatima Zahraoui n’a plus donné de nouvelles depuis le 8 juillet 2025. Elle a disparu à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. «Elle serait susceptible de se trouver dans le 93 (Seine-Saint-Denis)», peut-on lire.

[#DisparitionInquiétante] 🔁 Merci de vos RT afin d'aider les enquêteurs de la #police des Yvelines à retrouver Fatima. pic.twitter.com/bg5X2VsrFm — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) August 3, 2025

Selon cet appel à témoins, l’adolescente de 17 ans mesure 1m60 et est de type nord-africain. Elle est de corpulence mince et a les cheveux bruns bouclés avec une partie colorée en châtain et les yeux marrons.

Lors de sa disparition, Fatima Zahraoui était vêtue d’un jogging noir de la marque Nike, d’un «body» (vêtement une pièce couvrant le buste et l’entrejambe) blanc, une veste noire et des baskets noires Air Jordan.

La police nationale des Yvelines invite toute personne ayant des informations à contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01.34.90.49.09.