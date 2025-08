Hauts-de-France : deux personnes placées en garde à vue après la mort d'un piéton mortellement percuté par un véhicule

Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août, un piéton marchant au bord de la D27, entre Rollot (Somme) et Tricot (Oise) a été mortellement percuté par une voiture. Deux personnes ont été placées en garde à vue ce dimanche soir, a appris CNEWS auprès du parquet.

Un piéton a été mortellement percuté par une voiture dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 août. Les faits se sont déroulés le long de la D27, et plus précisément entre les communes de Rollot (Somme) et Tricot (Oise), au niveau de Courcelles-Epayelles, a appris auprès du parquet, confirmant une information du Courrier Picard.

Selon nos confrères, la victime marchait le long de la route départementale lorsqu’elle a été percutée. Le conducteur du véhicule a pris la fuite après les faits. Il serait actuellement recherché par les forces de l’ordre.

À la suite de ces faits, le parquet de Beauvais a procédé à l’ouverture d’une enquête pour «homicide routier», nous a indiqué le procureur de la République Frédéric Trinh, ajoutant que «deux personnes ont été placées en garde à vue» ce dimanche soir.

Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Clermont. Elles devraient déterminer les circonstances exactes de l’accident. Selon le magistrat, «le corps du défunt, âgé de 28 ans, a été transporté à l’institut médico-légal de Creil».

D’après nos confrères, la victime aurait pu revenir de Rollot, où se tenait la fête communale.