«Certains teufeurs s’en sont pris physiquement aux gendarmes» : des affrontements entre festivaliers et forces de l’ordre surviennent lors d’une rave-party illégale dans la Drôme

Une rave party illégale s’est déroulée ce week-end dans la Drôme, sur un site naturel protégé. Alors que l’événement devait prendre fin dimanche soir, des tensions ont éclatées entre les forces de l’ordre et les fêtards.

Des jets de projectiles. Comme chaque année, une rave party illégale s'est déroulée ce week-end du 3 et 4 août, à proximité de Lens-Lestang (Drôme). Alors que l’événement a réuni près de 1.200 personnes, une centaine de gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés pendant 48 heures pour encadrer la zone. Mais pour la première fois, des affrontements ont eu lieu entre force de l’ordre et «teufeurs».

«Les gendarmes n’étant pas suffisamment nombreux, certains teufeurs s’en sont pris physiquement à eux en leur lançant divers projectiles», a confié à CNEWS Michel Thooris, secrétaire général du syndicat Police France. En outre, une vingtaine d’amendes ont été ainsi délivrées pour usage de stupéfiants.

Des conséquences sur l’environnement

Organisée illégalement sur un site naturel protégé, la rave-party a par ailleurs des conséquences sur l’environnement. «Lorsque les champs sont détruits, les réservoirs à matériaux qui protègent en cas de grosses pluies le village situé aux pieds de plusieurs collines, ne sont plus efficaces et le village se retrouve inondé» a expliqué François Faure, le maire de Lens-Lestang.

De plus, les agriculteurs se retrouvent dans l’incapacité de faire pâturer leurs bêtes pendant plusieurs mois.