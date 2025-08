Dans une gare du RER C, un homme agresse un voyageur avec un cutter en criant «Allah Akbar», parce qu'il refusait de dire s'il est musulman ou pas

Dimanche 3 août, un homme vêtu d'une djellaba a été interpellé à la gare d’Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne), après avoir agressé un homme avec un cutter et un pied de table. Le suspect a été admis en psychiatrie à l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif.

Une violente agression. Dimanche, un individu, vêtu d'une djellaba, a été interpellé après avoir tenté de poignarder un homme, criant «Allah Akbar», selon une information du Figaro, confirmée à CNEWS par une source policière.

Dans le détail, les faits se sont déroulés vers 11h, en gare d'Ablon-sur-Seine, desservie par le RER C. Un homme a demandé à deux autres s'ils étaient musulmans, le premier a répondu par l'affirmative et le second a préféré ne rien dire. Énervé devant ce mutisme, l'individu a proféré des menaces de mort et tenté de lui asséner plusieurs coups de cutter d'une main, tout en le frappant avec un pied de table de l'autre main.

Interpellé pour violences avec arme

L'ami de la victime a voulu s'interposer, mais l'agresseur l'a alors frappé avec le morceau de bois. Le mis en cause a également crié de nombreuses fois «Allah Akbar». Les policiers ont procédé à son interpellation pour violences avec arme par destination en raison de la religion et apologie du terrorisme, et il a été placé en garde à vue.

L'homme agressé présente de nombreuses contusions et un bras cassé, tandis que son ami est légèrement blessé. Ils ont, tous les deux, été conduits à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. À la suite de l'expertise demandée par le Parquet, le mis en cause a été admis en psychiatrie à l'hôpital Paul Guiraud à Villejuif.